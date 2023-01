CEU’s das Artes de Aparecida abrem inscrições para diversas modalidades

Em Aparecida de Goiânia, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Orlando Alves Carneiro e o CEU Deputado João Natal estarão com inscrições abertas em diversas modalidades, a partir desta segunda-feira, 09. Com o fim do período de férias, as atividades voltam a ser oferecidas nos espaços.

Para se inscrever, basta ir até a secretaria do CEU mais próxima, levar documentos pessoais e laudo médico no caso de atividades físicas. Quem já fazia as atividades é preciso renovar a matricula. As vagas são limitadas e estarão abertas até o preenchimento de todas as turmas.

Diversas atividades são ofertadas nas unidades bem como artes marciais, oficinas culturais, dança, atividades fitness, esportiva e até mesmo educacionais. As aulas são oferecidas por profissionais capacitados e todas as atividades são gratuitas e sem taxa de matrícula. Qualquer pessoa a partir de quatro anos de idade pode participar.

CEU Orlando Alves Carneiro

No CEU das Artes Orlando Alves Carneiro, conhecido por CEU das Artes Cidade Vera Cruz, estão com vagas nas atividades de zumba, flash back, dança de salão, dança em movimento, balett, karatê, jiu-jítsu, capoeira, jump, pilates, treinamento funcional, hidroginástica, entre outras.

As atividades começam no dia 23 de janeiro. Para marcar o retorno, a coordenação promoverá um Aulão Inaugural, no dia 11 de fevereiro, das 18h às 21h, onde todos os aparecidenses estão convidados.

O espaço está situado na Avenida V-005, Cidade Vera Cruz II e conta com biblioteca, cineteatro, quadra coberta, quadra de vôlei, pista de skate, salas para reuniões, playgrounds, academia aberta e um Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

CEU Deputado João Natal

No CEU Deputado João Natal, popularmente conhecido como CEU das Artes Parque Flamboyant, algumas atividades já começaram. A unidade conta com mais de 20 modalidades, que são: ballet infantil, adulto, juvenil e fitness, informática, leitura assistida na biblioteca, percussão, ginástica funcional, dança de salão, break dance, pilates, taekwondo, zumba, tibox, muay thai, capoeira, boxe, danças, canto infantil e adulto, flauta doce e ukulele, inglês, violão e viola caipira, futsal, basquete e futevôlei.

O espaço está situado na Rua Dona Diula de Oliveira Santana França, no Residencial Parque Flamboyant e conta com anfiteatro, espaço aberto, biblioteca, sala multiuso, hall do anfiteatro, sala de artesanato e música, quadra poliesportiva, quadra de areia e muito mais.