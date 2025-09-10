Cientistas brasileiros usam proteína da placenta para reverver lesão medular

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolveram uma terapia experimental que utiliza uma proteína derivada da placenta humana para devolver parte dos movimentos a pessoas e animais que sofreram lesões na medula espinhal. O estudo representa um marco promissor para o tratamento de casos que, até hoje, têm opções limitadas de recuperação.

A substância em questão é a polilaminina, produzida em laboratório a partir da laminina, proteína natural presente no corpo humano e essencial na comunicação entre os neurônios durante o desenvolvimento embrionário. Ao ser aplicada no local da lesão, ela cria uma espécie de “ponte biológica”, favorecendo a regeneração das conexões nervosas interrompidas.

Resultados em cães e humanos

Os testes pré-clínicos foram realizados inicialmente em cães com lesões antigas. Quatro dos seis animais tratados apresentaram recuperação parcial da capacidade motora após receberem a proteína. Em seguida, a pesquisa avançou para humanos. Pacientes tetraplégicos, com lesões tanto recentes quanto crônicas, também mostraram evolução após a aplicação, recuperando alguns movimentos.

A coordenadora do estudo, Tatiana Sampaio, destacou que a terapia atua como uma espécie de engenharia neural, reorganizando os caminhos elétricos que haviam sido bloqueados pela lesão. “Estamos conseguindo estimular o crescimento de novas conexões e, com isso, devolver parte da funcionalidade perdida”, explicou.

Próximos passos

Apesar dos avanços, a terapia ainda está em fase experimental. Para que o tratamento possa ser disponibilizado à população, será necessário passar pelas etapas formais de ensaios clínicos. O próximo passo é a fase 1, que testa a segurança do produto em um grupo reduzido de voluntários. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aguarda o envio de dados complementares para autorizar a continuidade do processo.

Especialistas consideram o resultado animador, já que não existe hoje um medicamento capaz de promover regeneração significativa da medula em pacientes com lesão. Caso os estudos confirmem a eficácia e a segurança da polilaminina, o Brasil poderá estar na dianteira de uma descoberta que pode transformar a vida de milhares de pessoas no mundo todo.