search
Saúde

Cientistas brasileiros usam proteína da placenta para reverver lesão medular

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aguarda o envio de dados complementares para autorizar a continuidade do processo


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 10/09/2025 - 11:38

lesão
O estudo representa um marco promissor para o tratamento de casos que, até hoje, têm opções limitadas de recuperação. (Imagem: Reprodução)

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolveram uma terapia experimental que utiliza uma proteína derivada da placenta humana para devolver parte dos movimentos a pessoas e animais que sofreram lesões na medula espinhal. O estudo representa um marco promissor para o tratamento de casos que, até hoje, têm opções limitadas de recuperação.

A substância em questão é a polilaminina, produzida em laboratório a partir da laminina, proteína natural presente no corpo humano e essencial na comunicação entre os neurônios durante o desenvolvimento embrionário. Ao ser aplicada no local da lesão, ela cria uma espécie de “ponte biológica”, favorecendo a regeneração das conexões nervosas interrompidas.

Resultados em cães e humanos

Os testes pré-clínicos foram realizados inicialmente em cães com lesões antigas. Quatro dos seis animais tratados apresentaram recuperação parcial da capacidade motora após receberem a proteína. Em seguida, a pesquisa avançou para humanos. Pacientes tetraplégicos, com lesões tanto recentes quanto crônicas, também mostraram evolução após a aplicação, recuperando alguns movimentos.

A coordenadora do estudo, Tatiana Sampaio, destacou que a terapia atua como uma espécie de engenharia neural, reorganizando os caminhos elétricos que haviam sido bloqueados pela lesão. “Estamos conseguindo estimular o crescimento de novas conexões e, com isso, devolver parte da funcionalidade perdida”, explicou.

Próximos passos

Apesar dos avanços, a terapia ainda está em fase experimental. Para que o tratamento possa ser disponibilizado à população, será necessário passar pelas etapas formais de ensaios clínicos. O próximo passo é a fase 1, que testa a segurança do produto em um grupo reduzido de voluntários. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aguarda o envio de dados complementares para autorizar a continuidade do processo.

Especialistas consideram o resultado animador, já que não existe hoje um medicamento capaz de promover regeneração significativa da medula em pacientes com lesão. Caso os estudos confirmem a eficácia e a segurança da polilaminina, o Brasil poderá estar na dianteira de uma descoberta que pode transformar a vida de milhares de pessoas no mundo todo.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

cardiopatias
Saúde

Projeto mapeia cardiopatias congênitas para transformar saúde materno-infantil em Goiânia

10/09/2025
Goiás confirma circulação do vírus da febre amarela em primata
Saúde

Goiás confirma circulação do vírus da febre amarela em primata

10/09/2025
Pesquisadores alertam para risco de entrada de novo vetor de malária no Brasil
Saúde

Pesquisadores alertam para risco de entrada de novo vetor de malária no Brasil

10/09/2025
A unidade é administrada pela Fundação Pio XII, mesma mantenedora do Hospital de Amor de Barretos (SP),
Geral

Hospital Cora será inaugurado em 25 de setembro em Goiás

09/09/2025
Anvisa suplementos
Saúde

Anvisa proíbe 32 suplementos da Ervas Brasillis por fabricação irregular

08/09/2025
deflação alimentos
Economia

País teve deflação de 0,11% em agosto, puxada por queda em habitação e alimentação

10/09/2025
NASA
Curiosidades

NASA encontra possíveis sinais de vida antiga em rochas de Marte

10/09/2025
pai que viu filho ser atropelado
Justiça

Júri absolve pai que viu filho ser atropelado e matou motorista

10/09/2025
Abadia de Goiás
Segurança

Polícia Civil cumpre operação em clínica irregular em Abadia de Goiás

10/09/2025
Pesquisa