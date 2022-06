Cine Rodas Brasil chega à Aparecida

Da redação

Aparecida de Goiânia recebe neste fim de semana o projeto Cine Rodas Brasil. O projeto cultural leva filmes e desenhos de classificação livre para um grande público em diversas cidades do Brasil e veio para a cidade por iniciativa das secretarias de Cultura e de Educação. As sessões gratuitas de cinema ao ar livre serão transmitidas a partir de uma carreta com mais de 20 metros de largura, entre os dias 9 e 12 de junho na praça Madre Germana, localizada na Avenida Dr. Vitorino B. Melo, no Setor Parque Madre Germana.

Durante quatro dias, 100 produções nacionais e internacionais serão exibidas para um público de 80 pessoas, com sessões realizadas a partir das 18h30 que seguem até às 22h. Os filmes foram cuidadosamente selecionados e adequados a pessoas de todas as idades e são baseados em temas como inclusão social, sustentabilidade, meio ambiente e tolerância. “É uma opção de atividade cultural para quem quer ter uma experiência de cinema, que chega de forma gratuita e democrática”, comenta Sueli Parisi, produtora responsável pelo projeto.

De acordo com o superintendente de Cultura, Weyder Moreira, além de assistir aos filmes, o público terá a oportunidade de conhecer as técnicas do stop motion além de gravar uma produção autoral em oficinas de cinema que serão realizadas no período da tarde, entre 13h30 e 17h30. “Durante as oficinas os participantes terão a oportunidade criativa ampliar os horizontes e manifestar talentos para a animação, além de criar histórias e personagens”, explica.

O projeto, realizado pela Mosaiky, foi adaptado para atender aos protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a prevenção da Covid-19. Entre eles, cadeiras posicionadas a 1,5 metro de distância (higienizadas a cada sessão), totens com álcool em gel nos dois lados da tela de cinema, monitores vestidos com camisetas e máscaras antivirais, orientação sobre o distanciamento social e aferição da temperatura do público.

Uma das atrações, o stop motion, é a arte de se animar formas inanimadas a partir de séries de fotografias nas quais o objeto passa por mudanças em cada um dos quadros – quando projetados em sequência, vê-se o movimento.

Abertura oficial

A abertura oficial do Cine Rodas Brasil em Aparecida será nesta quinta-feira, 9, às 18h30, com apresentação da Banda Sinfônica de Aparecida, que tocará os principais temas dos maiores e mais populares sucessos do cinema mundial. Na ocasião o curta “Aparecida 100 anos: Uma história de Fé e Progresso” também será exibido.

ENTRE OS FILMES EM CARTAZ:

Lili

Stop (Parada de ônibus)

Caminho dos Gigantes

Cuerdas (Cordas)

Ian

O Fim do Recreio

Um desejo dobrado (A Folded Wish)

After the Rain (Depois da chuva)

La Bruxa (A Bruxa)

The Gebonions (Os Gebonions)

Jinxy Jenkins & Lucky Lou (O Azarado Jenkins e a Sortuda Lou)

Doe-se a doar

Tamara