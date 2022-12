Circuito de Corrida de Rua premia estudantes e escolas que se destacaram

Cerca de 600 estudantes participaram, no último sábado, 26, no distrito de Branápolis, da sexta e última etapa do Circuito de Corrida de Rua da rede municipal de Educação, conhecido como projeto Zatopek. Na ocasião, além da premiação dos melhores classificados na etapa, também aconteceu a premiação geral, que apontou os estudantes e as escolas que apresentaram as melhores pontuações ao longo de todo o circuito disputado em 2022.

Na classificação geral por equipe, as escolas municipais Jahir Ribeiro Guimarães, Dona Alexandrina e Wady Cecílio foram as melhores classificadas, conquistando primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. “É muito gratificante ver nossos estudantes se preparando, treinando e conquistando essa premiação para a escola. O esporte tem o poder de mudar a vida destas crianças”, comentou Patrícia Pereira da Silva, gestora da Escola Municipal Dona Alexandrina.

Além de estudantes e escolas, o projeto também premiou como escola revelação a Escola Municipal Profª Nadyr de Souza Andrade, e também o servidor Douglas Marques como professor do ano. “Fico muito feliz em contribuir com o desenvolvimento esportivo dos meus alunos. É gratificante ver a evolução e o progresso destes meninos no atletismo”, comentou Douglas.

A edição, que aconteceu na Escola Municipal Wady Cecílio contou com a participação de voluntários do programa Voluntários de Coração, que distribuíram barrinhas de proteína e água aos estudantes; e além disso, pais e responsáveis realizaram também uma pequena feira com produtos e itens produzidos em suas propriedades rurais, que poderiam ser adquiridos no local.

Participaram do circuito de 2022 as escolas municipais Jahir Ribeiro Guimarães, Professora Nadyr de Souza Andrade, Raimunda de Oliveira Passos, Wady Cecílio, Alfredo Jacomossi, Manoel Gonçalves da Cruz, Afonsina Mendes do Carmo, Rosevir Ribeiro de Paiva, Deputado José de Assis, Rodolf Mikel Ghannan, Cora Coralina, Dona Alexandrina, Realino José de Oliveira, Raymundo Paulo Hargreaves, Dayse Fanstone e Escola Paroquial Santo Antônio.

Ranking 2022 – Projeto Zatopek

Categoria Lilás – 600 m (Masculino)

1º – Boaz Owen Wilson Camargo (E.M. Dona Alexandrina)

2º – José Arthur Batista dos Santos (E.M. Jahir Ribeiro Guimarães)

3º – Samuel Carneiro dos Santos (E.M. Jahir Ribeiro Guimarães)

Categoria Lilás – 600 m (Feminino)

1º – Amayna Brooke Wilson Camargo (E.M. Dona Alexandrina)

2º – Maria Fernanda Ferreira (E.M. Afonsina Mendes do Carmo)

3º – Giovana Oliveira Borges (E.M. Dona Alexandrina)

Categoria Vermelho – 1.000 m (Masculino)

1º – Victor Simon Jimenez (E.M. Alfredo Jacomossi)

2º – Wendell Júnio Santos Silva (E.M. Dona Alexandrina)

3º – Gustavo Henrique Lima do Carmo (E.M. Wady Cecílio)

Categoria Vermelho – 1.000 m (Feminino)

1º – Lara Fernanda Patrocínio (E.M. Alfredo Jacomossi)

2º – Maria Louise dos Santos (E.M. Raymundo Paulo Hargreaves)

3º – Kemelly Isadora Camargo (E.M. Jahir Ribeiro Guimarães)

Categoria Azul – 1.600 m (Masculino)

1º – Luiz Henrique Fernandes Oliveira (E.M. Realino José de Oliveira)

2º – Isake da Silva Santos (E.M. Wady Cecílio)

3º – Kielbson Alves Santos (E.M. Jahir Ribeiro Guimarães)

Categoria Azul – 1.600 m (Feminino)

1º – Sara Amorim Costa (E.M. Raymundo Paulo Hargreaves)

2º – Luciena dos Santos Sousa (E.M. Profª Nadyr de Souza Andrade)

3º – Ana Julia de Sousa (E.M. Profª Nadyr de Souza Andrade)

Categoria Verde – 2.000 m (Masculino)

1º – Railan de Assis V. Dantas (E.M. Manoel Gonçalves da Cruz)

2º – Leuan Guilherme Souza (E.M. Raymundo Paulo Hargreaves)

3º – Arthur Carneiro Faria (E.M. Jahir Ribeiro Guimarães)

Categoria Verde – 2.000 m (Feminino)

1º – Thayla Silva de Camargo (E.M. Jahir Ribeiro Guimarães)

2º – Ana Laura Silva de Camargo (E.M. Jahir Ribeiro Guimarães)

3º – Ludmilla Carneiro Vieira (Escola Betesda Primavera)