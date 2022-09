Clube de Costura oferece oficinas para crianças em outubro

O Clube de Costura, projeto institucional do Grupo Mega Moda, localizado no piso G3 do estacionamento do Mega Moda Shopping, abriu inscrições para os cursos que acontecem no mês de outubro. Entre as opções deste mês estão as oficinas infanto juvenis “Costurar é uma arte”, “Roupas de Boneca” e “Boneca de Papel para vestir”.

“As aulas para crianças fazem muito sucesso. Os cursos ‘Costurar é uma arte’ e ‘Roupas de Boneca’ tiveram muita procura durante o mês de férias e voltam para a agenda em homenagem ao mês das crianças. A novidade agora é o ‘Boneca de Papel para vestir’ que retoma a arte de criar e vestir as figuras vintages da infância de seus pais ou avós”, conta Rogélia Pinheiro, Gerente do Clube de Costura.

Programação de Outubro

Além das oficinas infantojuvenis, outubro também terá os cursos “Modelagem, corte e costura”, “Prática em reta industrial ou overlock”, “Básico de Modelagem”, e a novidade do “Costura Criativa” para quem quer aprender a fazer suplás, aventais, entre outros.

As inscrições para todos os cursos podem ser efetuadas pelo Sympla ou diretamente no Clube de Costura. O investimento nas oficinas infantis é de R$ 160 (por curso), já para adultos os valores variam de R$ 390 a R$ 590.

As aulas não exigem nenhuma habilidade ou treinamento anterior e as turmas são formadas com até 8 integrantes. Membros do Clube de Associados têm no mês de outubro 10% de desconto nos cursos e oficinas, e 15% na inscrição de dois ou mais cursos.