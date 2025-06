Começa hoje o Arraiá da Alego, uma das maiores festas juninas da capital

Começa nesta quarta-feira, 25 de junho, o tradicional Arraiá da Alego. Promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o evento segue também na quinta-feira, 27 de junho, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, reunindo cultura popular, comidas típicas, apresentações de quadrilheiros e grandes shows em uma das maiores festas juninas da capital.

A programação inclui shows com artistas de renome nacional, como Rio Negro e Solimões, Guilherme e Santiago e Jiraya Uai, além de DJs de música eletrônica, quadrilhas de festas juninas e a participação especial dos apresentadores da TV Anhanguera, Johnathan Moreira e Rosane Mendes, que encerram o quadro Desafio Junino com uma apresentação ao vivo, ao lado de quadrilheiros profissionais.

Além dos dois palcos simultâneos — o “Alego” e o “Exclusive” — o público poderá aproveitar dezenas de barraquinhas com comidas típicas e a distribuição gratuita de 10 mil espigas de milho, 10 mil pamonhas e 5 mil porções de arroz carreteiro, típicas de festas juninas.

A entrada está garantida para os servidores da Alego e para toda a população que adquiriu ingressos antecipados — já esgotados — mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

De acordo com o presidente da Alego, a expectativa é de grande público durante os dois dias de festa. Ainda segundo ele, toda a estrutura foi preparada para receber todos os visitantes com conforto e segurança. “Será uma festa linda, preparamos tudo com muito carinho para receber muito bem nossos servidores e toda a população. Sem dúvidas, um momento de celebração, confraternização e, acima de tudo, de valorização da nossa cultura e tradição em festas juninas”, disse Bruno Peixoto.

Confira a programação de shows:

Palco principal

Dia 25

– Guilherme e Santiago – Banda Ponto Registrado – Jiraya Uai – Naiara Azevedo – Grupo Uai São João – Grupo Viva – Roda de Viola: Jordana Félix, Brendon Sales, Breno & Kadu, Leo Reis & Bruno

Dia 27

– Xote de Ouro – Saia Rodada – DJ Wambaster – Banda Nechiville – João Lucas & Marcelo – Rio Negro e Solimões – Carlos & Jader – Lucas Rocha

Palco Exclusive

Dia 25

– 2G – Dan Live – Noobreak – MC Jacaré – Bhaskar – Vitor Bueno

Dia 27

– 2G – DJ Tubas – HeyDoc! – Brenno Paixão – 23h: Dubdogz – Vitor Bueno

