Conab inicia pesquisa para atualização dos números da safra brasileira de grãos

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está mais uma vez em campo para coletar dados e atualizar os números da safra brasileira de grãos, no período de 23 a 27 de janeiro. Técnicos da estatal percorrerão as lavouras nos estados da Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo e Tocantins, para verificar em campo as perspectivas de produção, área e produtividade e os possíveis efeitos de eventos climáticos nas culturas.

Nesse momento, serão avaliados especificamente o avanço da colheita de soja na Região Centro-Sul e o preparo para a semeadura do milho 2ª safra. O milho e a soja no Rio Grande do Sul, por exemplo, serão examinados em campo para avaliar os impactos da irregularidade de chuvas em algumas regiões. Já nos demais estados, o levantamento ocorrerá de forma remota, e o resultado completo será divulgado no 5º Levantamento de Grãos da Safra 2022/2023, no dia 8 de fevereiro.

Paralelo ao trabalho de levantamento de safra, a Conab realiza o monitoramento objetivo da soja, por meio do mapeamento da área cultivada na região sul realizado pela própria Companhia, e ainda pelo Crop Tour (viagem técnica elaborada por instituições parceiras para visitar in loco as principais áreas produtivas que influenciam no mercado de commodities agrícolas).

Todas as culturas de primeira safra e o início da semeadura das culturas de segunda safra serão avaliadas para a atualização dos números do levantamento de grãos. A coleta dos dados é realizada com várias instituições parceiras, dentre elas, entidades de classe municipais (sindicatos), pequenos e grandes produtores, cooperativas agrícolas, revendas de insumos e empresas de assistência e planejamento rural.

No 4º Levantamento, divulgado pela Conab no início de janeiro, a produção de grãos no país estava prevista em cerca de 310,9 milhões de toneladas. Além dos boletins mensais de safra produzidos pela Conab, as informações atualizadas sobre as lavouras brasileiras também podem ser acessadas no estudo Progresso de Safra, disponível no site da Companhia.