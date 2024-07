Confira as atrações do fim de semana na Aldeia Sesc de Artes para toda a família

A Aldeia Sesc de Artes está pronta para animar o início das férias com uma programação diversificada que promete encantar toda a família. Iniciando nesta sexta-feira (5), o evento oferece uma variedade de atividades tanto pagas quanto gratuitas, destacando-se como um ponto de encontro imperdível para crianças e adultos em busca de entretenimento cultural.

Para os entusiastas das artes visuais, a exposição “Cerrado: Teia Viva da Coexistência” abre suas portas no Sesc Centro, das 9h às 17h, até o dia 13 de julho, com entrada gratuita. Além disso, hoje (5), o artista Joka conduz uma oficina de grafitti na tela na sala de teatro e terraço do Sesc Centro, das 14h às 18h, com ingressos esgotados. No Jardim do Sesc Centro, o mural urbano de Wes Gama estará aberto à visitação até o dia 13 de julho, das 9h às 17h, também com entrada gratuita.

No sábado (6), a Feira de Artesanato reúne 13 dos principais artesãos de Goiás no hall de entrada do Sesc Centro, das 9h às 17h. Para os pequenos, a contação de histórias na biblioteca do Sesc Centro, às 10h e às 14h, promete momentos de encanto. À tarde, das 12h às 13h30, as fiandeiras de Hidrolândia demonstram a arte da tecelagem manual tradicional ao som de canções populares regionais e nacionais.

As atividades continuam no domingo (7), com destaques como o espetáculo “Azul”, especialmente dedicado a crianças com autismo no Teatro Sesc Centro, com uma sessão fechada às 11h e uma sessão aberta ao público às 15h. No Sesc Faiçalville, o teatro lambe-lambe “Dramas ao Cubo” é uma opção gratuita com ingressos disponíveis no Sympla. O Teatro Universitário apresenta o teatro infantil “Mundo Cerrado” às 15h, também com entrada franca.

Não deixe de conferir também os espetáculos integrantes do Palco Giratório, como “O circo Fubanguinho” no Teatro Goiânia às 16h30 de domingo, seguido pelo show musical “A patucada do bloco Patubatê”. Encerrando o dia com arte, o Teatro Madre Esperança Garrido apresenta o espetáculo de dança “Adobe” às 18h, com entrada gratuita. Para os amantes da música, o show de Samuel Rosa no Teatro Rio Vermelho promete fechar o domingo com chave de ouro, celebrando sucessos de sua carreira solo e do Skank.

A Aldeia Sesc de Artes é uma celebração da cultura e da arte, proporcionando experiências enriquecedoras para todas as idades durante todo o fim de semana.