Confira o que abre e o que fecha no feriado do aniversário de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia manterá os serviços essenciais à população durante o feriado alusivo ao aniversário da capital, comemorado nesta segunda-feira, 24. Setores de saúde, limpeza e manutenção urbana funcionarão em regime de plantão.

Mesmo com equipe reduzida, servidores da Comurg estarão pelas ruas em atividades de varrição, coleta de lixo orgânico e roçagem. Na terça-feira, 25, data em que será comemorado o Dia do Servidor Público, após publicação de decreto do prefeito Rogério Cruz que antecipou a celebração originalmente datada do dia 28, os serviços essenciais também funcionarão por escala de plantão.

Durante os dois dias, os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 14 unidades de saúde, que funcionam 24 horas por dia. Os goianienses podem aproveitar o dia, também, para atualizar a vacinação de rotina, que segue no Ciams Urias Magalhães e Centro Municipal de Vacinação (CMV).

Veja como será o funcionamento dos órgãos da administração municipal:

Atende Fácil

As unidades de atendimento do Atende Fácil estarão fechadas no feriado de 24 de outubro e terça-feira, 25. O atendimento normal será retomado na quarta-feira, 26.

Saúde

A vacinação de rotina segue no Ciams Urias Magalhães (Rua Guajajaras, quadra 28A, Setor Urias Magalhães), das 8h às 17h, e Centro Municipal de Vacinação (Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico Teixeira), das 8h às 17h.

A testagem de antígeno da Covid-19 acontece, nesta segunda-feira, 24, na Região Leste, por modalidade tenda, e Oeste, pelo drive-thru. Na terça-feira, 25, a testagem será realizada normalmente, nas regiões Norte e Sudoeste. Os locais podem ser confirmados por meio do Imunizagyn, no site da Prefeitura de Goiânia. (https://www.goiania.go.gov.br/testagemampliada/)

O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão, e poderá ser acionado pelos telefones 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de Saúde mais próxima.

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 14 unidades que funcionam 24 horas por dia, conforme classificação de risco; ou seja, com prioridade às situações mais graves.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação e profissionais de salvamento.

Comurg

Mesmo com capacidade reduzida em decorrência do feriado, na segunda-feira, 24, os serviços de varrição, coleta de lixo orgânico, roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros seguem pela capital. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção.

Os cidadãos podem solicitar serviços pela Central de Atendimento (62) 35248500/35248555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Guarda Municipal

Funcionamento normal. Em casos suspeitos, a população pode entrar em contato com a GCM pelo telefone 153.

Fiscalização Ambiental

O atendimento segue normalmente. O plantão fiscal atenderá denúncias ambientais recebidas por meio do telefone 161.

Assistência Social

Equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia em busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389.

A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

Atendimento às mulheres vítimas de violência

O feriado não vai alterar o funcionamento da Casa Abrigo Sempre Viva, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Goiânia. O espaço, que tem capacidade para acolher 50 mulheres, fica aberto 24 horas por dia.

O encaminhamento é feito pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam). O abrigo tem psicóloga, assistente social e outros profissionais especializados em lidar com ocorrências do gênero. A localização da Casa é mantida sob sigilo por motivos de segurança.

Parque Zoológico e Mutirama

O feriado não vai alterar o funcionamento dos parques, que abrem somente de quarta-feira a domingo.

CMTC

A programação para o feriado será mista. As linhas estarão operando com planilha horária de sábado e domingo. O dia conta, também, com linhas expressas operando e uma frota extra, caso necessária, de 54 ônibus, sendo o 1º turno – 05h30 às 13h30 e 2º turno – 13h30 às 20h30, com 27 ônibus.

Na terça-feira, 25, todas as linhas da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia (RMTC) operarão com planilhas horárias de dia útil. A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) orienta os passageiros que utilizem o aplicativo SiMRmtc para conferir os horários disponibilizados e a previsão da chegada dos ônibus.