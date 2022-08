Conheça os semifinalistas do Solve For Tomorrow Brasil 2022

A Samsung acaba de anunciar os 20 projetos semifinalistas do Solve For Tomorrow 2022. Em sua 9ª edição no Brasil, o programa global da companhia tem coordenação geral do Cenpec, e é conhecido por estimular alunos da rede pública de ensino a identificarem e resolverem desafios atuais da sociedade ou de suas comunidades locais por meio da abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Agora, as equipes semifinalistas seguem para a etapa de mentoria para detalhar seus respectivos projetos.

A edição atual do Solve For Tomorrow no Brasil foi marcada por inscrições de todos os estados do país, com destaque para os estados de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, que registraram os maiores números de inscrições na primeira fase do processo, respectivamente. Agora, com as equipes semifinalistas, a região Nordeste é a que se destaca, com um total de 8 projetos. E os estados com mais selecionados foram São Paulo e Mato Grosso do Sul, com quatro e três equipes, respectivamente. A edição contabilizou um aumento de 65% no número de alunos inscritos e de 20% no número de escolas inscritas em comparação com o ano passado.

Entre os semifinalistas, a maioria dos projetos selecionados estão focados em alguma área da sustentabilidade, como reciclagem, energia limpa, economia no consumo do gás de cozinha, tratamento e consumo consciente da água, detecção de queimadas na Amazônia e embalagens biodegradáveis, além da criação de hortas inovadoras. Saúde também foi um dos temas abordados pelos projetos nessa 9ª edição. As equipes selecionadas trabalharam com foco no combate às Arboviroses, tratamento da Leishmaniose e a proteção da pele contra a radiação ultravioleta.

“O Solve For Tomorrow é uma iniciativa global da Samsung, que busca usar a tecnologia e a educação como ferramenta de desenvolvimento para as próximas gerações. Esse e outros programas de cidadania fazem parte da nossa visão global de Responsabilidade Social: ‘Together for Tomorrow! Enabling People’”, afirma Anna Karina Pinto, diretora de Marketing Corporativo da Samsung Brasil. “Uma característica interessante a ser observada nas últimas edições é a crescente presença de projetos sobre sustentabilidade. Esses alunos têm apresentado ideias brilhantes para reduzir o impacto ambiental e nós estamos animados para saber como seus projetos serão desenvolvidos”.

A Gerente de Tecnologias Educacionais do Cenpec, Beatriz Cortese, destaca a preocupação de estudantes e professores com os impactos de intervenções humanas sobre o meio ambiente. “Com base nos 20 projetos semifinalistas, é possível perceber a diversidade de ações que os jovens propõem para solucionar problemas reais e melhorar a qualidade de vida do entorno e da sociedade de forma geral. Utilizando a ciência e a tecnologia como fatores de transformação, a iniciativa Solve for Tomorrow alinha-se ao nosso propósito de promover equidade e qualidade na educação pública, além de mostrar que investir nos jovens é um caminho para construir um futuro melhor e mais sustentável”, avalia.

O Solve for Tomorrow está presente em mais de 20 países. Desde 2014 no Brasil, o programa já envolveu mais de 168.559 estudantes, 36.420 professores e 6.049 escolas públicas.

A edição brasileira do Solve For Tomorrow conta com uma rede de parceiros, como a representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO no Brasil), da Rede Latino-Americana pela Educação (Reduca) e da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), além do apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a coordenação geral do Cenpec.

Confira os 20 projetos semifinalistas da 9ª edição do Solve for Tomorrow:

ESCOLA TECNICA ESTADUAL PROFESSOR PAULO FREIRE

Algem: álcool da nossa terra, algaroba combatendo a Covid-19

Carnaíba, PE

IFSUL – CAMPUS LAJEADO

Aquano: educação ambiental para o consumo consciente de água

Lajeado, RS

EEMTI MARCONI COELHO REIS

ARBOCAPS: Cápsulas Sustentáveis Biodegradáveis em combate à arboviroses

Cascavel, CE

IFCE – CAMPUS CRATEÚS

BioD – Energia para todos

Crateús, CE

EE CARMELITA CANALE REBUA

Biogás pantanal – Protagonismo que gera energia limpa!

Miranda, MS

IEMA – UNIDADE PLENA ITAQUI BACANGA

Desenvolvimento de um módulo de sensores para detecção de queimadas na Amazônia

São Luís, MA

IFRO – CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

Elaboração de uma biopomada como alternativa no tratamento da Leishmaniose

Porto Velho, RO

EE PROFESSORA FATIMA GAIOTTO SAMPAIO

Embalagens biodegradáveis: uma alternativa sustentável à agricultura familiar

Nova Andradina, MS

ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE

Fogão Híbrido (FH01) potencializando a economia no consumo do gás de cozinha

Manacapuru, AM

EEB BOM PASTOR

GEEVACDA – Protótipo de Gerador Elétrico Eólico Vertical de Baixo Custo

Chapecó, SC

CENTRO DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DOM UNGARELLI

Horta Magnética

Pinheiro, MA

ETEC IRMA AGOSTINA

Horta orgânica com irrigação automática e monitorada com Aplicativo IOT REMOTE

São Paulo, SP

EE PROF SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROCHA

ISOR’Color – Uma alternativa para a reciclagem do Isopor

São Carlos, SP

EE ANGELO SCARABUCCI

Macafiltro: uso da macaúba para remoção de agrotóxicos de água contaminada

Franca, SP

EE CETI PROFESSOR MANUEL VICENTE FERREIRA LIMA

Micro Estação de Tratamento de Água Domiciliar Portátil

Coari, AM

EE CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO SISAL II

Produção de luvas a partir do bioplástico produzido através da Agave sisalana

Araci, BA

IFSP – CAMPUS CAMPINAS

Rotate Cake! Confeite bolos com as mãos livres

Campinas, SP

EE JAN ANTONIN BATA

SOLMÁFORO cuidando da sua pele contra a radiação ultravioleta

Batayporã, MS

EE – COLEGIO ESTADUAL MANOEL NOVAES

Tratamento de efluentes utilizando compostos da entrecasca do mandacaru

Curaçá, BA

ESCOLA DARIO GOMES DE LIMA

UMBUCAV: Carvão ativado à base de caroço de umbu

Flores, PE

Veja o cronograma completo do Solve For Tomorrow 2022:

25 de Abril a 18 de julho: Inscrições, com webinário, tutoria on-line e vídeos para auxiliar as equipes inscritas

20 de julho a 15 de agosto: Avaliação e seleção dos projetos que cumpriram os critérios de participação

17 de agosto: Anúncio dos 20 Semifinalistas, dos 100 professores premiados com o Kit Arduíno e dos Destaques Estaduais, que premiará os gestores das escolas com maior número de projetos

17 de agosto a 15 de setembro: Os 20 semifinalistas devem preencher o formulário que detalha o desenvolvimento do projeto

22 de agosto a 23 de setembro: Mentorias para as 20 equipes semifinalistas

3 de outubro: Anúncio dos 10 finalistas

3 de outubro a 3 de novembro: As equipes finalistas produzem um vídeo sobre o projeto

5 de outubro a 8 de novembro: Mentorias aos finalistas

Novembro:

· Votação para definir os 3 projetos vencedores do Júri Popular

· III Mostra Solve for Tomorrow Brasil, em que as equipes finalistas apresentam seus projetos para a Banca Julgadora, responsável por definir os três vencedores nacionais

· Cerimônia de encerramento e anúncio dos Vencedores Nacionais e no Júri Popular

Premiação dos semifinalistas, finalistas e ganhadores

Pré-seleção – Professor Orientador1: os 100 primeiros professores inscritos com projetos classificados – 01 (um) kit maker/arduino.

Pré-seleção – Destaque Estadual2: o gestor escolar (diretor) com maior número de projetos classificados, sendo no mínimo três, em cada unidade federativa. Será contemplado com 01 (um) tablet Samsung.

Semifinalistas: O professor orientador e, eventualmente, o professor parceiro de cada um dos 20 projetos semifinalistas serão contemplados com 1 tablet Samsung.

Finalista: 01 (um) tablet Samsung para cada um dos 5 (cinco) alunos das 10 (dez) equipes finalistas.

Finalista: 01 (um) notebook Samsung para cada um dos professores orientadores e, eventualmente, parceiros dos 10 (dez) projetos finalistas.

Vencedores pelo Júri Popular: os 5 (cinco) alunos de cada uma das 3 (três) equipes selecionadas pelo público, e seu respectivo professor orientador e, eventualmente, parceiro, serão contemplados, cada um, com 1 (um) fone de ouvido Samsung BUDs. As escolas das equipes vencedoras pelo Júri Popular também serão premiadas com 1 (uma) Smart TV de 55” da Samsung.

Vencedores Nacionais: cada escola desses projetos será contemplada com duas Smart TVs de 55 polegadas da Samsung.

1º lugar: 1 smartphone Galaxy da Serie S + 1 Smart TV 55” Samsung para cada aluno da equipe vencedora.

2º lugar: 1 notebook Samsung + 1 Smart TV 55” Samsung para cada um dos alunos da equipe vencedora.

3º lugar: 1 smartwatch Samsung + 1 Smart TV 55” Samsung para cada um dos alunos da equipe vencedora.