Consumidores renegociam R$ 13 milhões com empresas em Feirão do Procon Anápolis

O Feirão de Renegociação de Débitos do Procon Anápolis encerrou a quarta edição com o valor recorde de R$ 13 milhões em negociações, atingindo o dobro do valor da última feira, que foi de pouco mais de R$ 6,5 milhões. Entre os segmentos participantes, as instituições bancárias lideraram o ranking com um total de R$ 12,2 milhões renegociados. A ação teve duração de um mês e contou com a participação de 25 empresas. Em agosto do último ano, foram registrados 608 atendimentos, 300 a menos que nessa edição.

Em termos de negociações, os prestadores de serviços públicos (Equatorial e Saneago) ocuparam o segundo lugar, com cerca de R$ 595 mil em acordos, seguido por uma média de R$ 145 mil das instituições de crédito, empresas de telefonia e internet, que renegociaram cerca de R$ 11,6 mil. Por fim, as instituições de ensino participantes negociaram aproximadamente R$ 6.450. Segundo um balanço realizado pelo órgão, foi registrado um índice de 62,83% de resolutividade nos atendimentos realizados.

“O Procon Anápolis tem buscado, através dessas iniciativas, possibilitar ao consumidor a restituição de seu CPF mediante as negociações com as empresas credoras. Temos entendido que o modelo de feirão adotado pelo órgão foi bem recebido pela população e aproximado o credor de seu devedor, de forma que as negociações são tratadas de forma justa e equilibrada, além de serem observados pelo Procon se multas, juros e correções cobrados são pertinentes ou não. Com essas iniciativas temos devolvido ao mercado de consumo da cidade de Anápolis centenas de consumidores, beneficiando o empresariado, o comércio e o cidadão anapolino, que volta a consumir no munícipio gerando renda, emprego e economia”, declarou o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco.

Os consumidores que procuraram atendimento se mostraram satisfeitos com os acordos que conseguiram realizar, como a professora Marilene Marques, que esteve presente na sede do Procon para realizar uma renegociação. “Fui muito bem atendida, foi rápido, com uma atendente muito prestativa que resolveu meu problema na mesma hora”, avaliou.