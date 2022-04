Contagem regressiva para tirar, regularizar ou transferir o título de eleitor

Da redação

O eleitor precisa se apressar para fazer o alistamento ou regularizar as pendências do seu título de eleitor, junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), para ter as condições necessárias para votar nas eleições deste ano de 2022 – no primeiro turno previsto para o dia 2 de outubro, e o segundo turno, se houver, em 30 de outubro. A partir de agora entramos numa contagem regressiva, pois o prazo para resolver todas essas questões acima descritas, termina no próximo dia 4 de maio.

A data limite para o requerimento do título é estipulada pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97 – artigo 91), que prevê o fechamento do Cadastro Eleitoral, 150 dias antes de cada pleito. Nesse período, nenhuma alteração poderá ser efetuada no registro do eleitor, sendo permitido unicamente a emissão da segunda via do documento. Para evitar contratempos, é importante se antecipar, pois nos últimos dias, é sempre alta a procura pelo serviço. Só depois de tudo organizado, o cidadão poderá exercer o direito de participar da vida política e escolher através do voto os próximos deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores e presidente da República.

De acordo com o chefe da seção de Suporte ao Cadastro Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Márcio Antônio Duarte, a instituição está cada vez mais sintonizada com as novas tecnologias disponíveis. Para atender o cidadão, o TRE-GO desenvolveu meios para o eleitor nem precisar sair de casa, dando a possibilidade de solucionar tudo pela internet, através de um sistema interativo chamado Título Net que vai explicando o passo a passo.

O procedimento é gratuito, simples e rápido

Entretanto, para aqueles que não dispõem das condições necessárias em casa, Márcio Antônio adianta que o TRE-GO dispõe do número 148, denominado de Tele Eleitoral. Através dessa central, o interessado obtém o telefone do seu cartório para agendar, conforme sua conveniência, uma data para resolver todas as questões pendentes. Outra maneira, ainda, é agendar um horário diretamente no vapt-vupt.

O chefe do TRE-GO, Márcio Antônio, continua explicando que “o documento é uma espécie de certidão de nascimento para o jovem que está iniciando sua vida como eleitor”, pois somente com ele é possível comprovar sua existência diante da justiça eleitoral e fazer prevalecer o direito legítimo de eleger seus representantes. Para os demais, que precisam somente corrigir sua situação junto ao TRE-GO, a oportunidade representa a possibilidade de estar em dia com a justiça eleitoral, podendo solicitar a certidão de quitação eleitoral.

Para o próximo pleito, Duarte tem esperança de que a participação seja maior, especialmente entre os jovens. Dados atualizados do próprio TRE-GO demonstram um aumento considerável da abstenção dessa parcela da população nas últimas eleições de 2020. Na sua opinião, “o distanciamento dos jovens em relação à política é um fenômeno preocupante que vem sendo observado pelos cientistas políticos, mas que pode ser revertido este ano, graças a situação de maior controle nos casos de covid-19”, conclui.