Corpo de jovem desaparecido é encontrado no Lago Corumbá IV

Após seis dias de intensas buscas, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) localizou na manhã deste sábado, 13, o corpo de Eduardo Pádua, de 27 anos, que estava desaparecido no lago Corumbá IV.

Pádua desapareceu após a canoa em que estava virar. Ele passou mal ao nadar em uma tentativa de salvar-se. As outras cinco pessoas que estavam na embarcação conseguiram nadar até a margem do lago, que possui aproximadamente 90 metros de profundidade.

O capitão Licurgo Borges Winck informou que o Corpo de Bombeiros de Goiás contou com o apoio de bombeiros do Distrito Federal (DF) nas buscas. A equipe dos bombeiros explicou que as condições climáticas de muita chuva, água turva e a imprecisão das testemunhas em relação ao local que o jovem submergiu, dificultaram o trabalho dos mergulhadores para encontrá-lo.