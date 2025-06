Corpus Christi em Goiás: veja a programação de fé, cultura e turismo

O feriado de Corpus Christi, que ocorre na próxima quinta-feira (19), será marcado por celebrações religiosas e eventos culturais em várias cidades de Goiás. Paróquias da capital e da Região Metropolitana organizam a confecção dos tradicionais tapetes de serragem, enquanto outras localidades oferecem shows, festivais e atrações naturais para quem vai aproveitar o feriado prolongado.

Em Goiânia, a Arquidiocese informou que as celebrações serão realizadas nas próprias paróquias, com procissões especiais. A Paróquia Assunção, da Vila Itatiaia, celebra a missa na quinta-feira (19), às 15h, com a confecção de tapetes especiais. Neste ano, a celebração ganha uma dimensão ainda maior com a confecção de 42 tapetes artísticos que ocuparão todo o entorno da igreja, com percurso sinalizado ao longo da Rua R-44, estacionamento e Praça da Imagem.

Cada tapete terá 4 metros por 2 metros e será produzido por diversas pastorais, comunidades e movimentos da paróquia, como Catequese, Pastoral Familiar, Acólitos, Grupo de Jovens, Legião de Maria, RCC, Apostolado da Oração, além das comunidades filiais Santa Luzia, São Pedro e Santa Teresinha. Os tapetes também serão representados por iniciativas especiais como o grupo de homens que rezam o terço, mães que oram pelos filhos, noivos, ministros e até o coral da paróquia com o tema “Exército As Muralhas Cairão”.

Não haverá missa ou procissão na Praça Cívica.

Em Trindade, a programação será centralizada na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, com confecção dos tapetes na quarta-feira (18), a partir das 22h. No dia 19, missas serão celebradas na Matriz às 7h e 19h, e no Santuário Basílica às 6h55, 15h, 19h e uma missa especial às 9h, presidida por Dom Danival Milagres Coelho, com procissão até a Igreja Matriz após a celebração.

Senador Canedo promove a terceira edição do Celebrai, evento gratuito com apoio da Arquidiocese de Goiânia, na Praça Criativa Central, a partir das 16h. A programação inclui apresentação do Ministério de Música da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, missa com Dom Danival Milagres, procissão ao redor da praça e show de Thiago Brado para encerrar a noite.

Na cidade de Jaraguá, a Paróquia Nossa Senhora da Penha realiza um café da manhã comunitário às 6h, seguido da confecção dos tapetes. Às 8h, haverá missa para os que não poderão participar da procissão. Às 17h, ocorre a procissão da Capela Nossa Senhora Aparecida até a Matriz, seguida de missa e carreata até a Igreja Mãe Rainha, com encerramento na casa do novo Imperador.

Cultura e turismo

Na cidade de Pirenópolis, acontece a 10ª edição do PiriBier, festival de cerveja artesanal com mais de 300 rótulos regionais, nacionais e internacionais. O evento será realizado no Aeroporto de Pirenópolis, de 19 a 21 de junho, e contará com shows de Samuel Rosa, Marcelo Falcão, Ira!, Humberto Gessinger, entre outros. Este ano, o festival deixará como legado a restauração da pintura da Igreja Matriz de Pirenópolis.

Programação musical do PiriBier:

Quinta-feira (19):

• Versário

• Samuel Rosa

• Matanza Ritual

Sexta-feira (20):

• Rock Beats

• Ira!

• Marcelo Falcão

Sábado (21):

• Terra Celta

• Humberto Gessinger

• Venosa

Serviço – Piribier 10 anos

Quando: de 19 a 21 de junho de 2025

Onde: Aeroporto de Pirenópolis – Arena PiriBier

Ingressos: BaladApp

Instagram: @piribier

Outro destino procurado é a Chapada dos Veadeiros, no nordeste goiano, que oferece opções de ecoturismo com trilhas e cicloturismo. Um dos roteiros sugeridos inclui a cachoeira Cordovil, Vale da Lua, Cavalcante, Sítio Kalunga e cachoeira Santa Bárbara.

