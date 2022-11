Covid-19: Aparecida oferta ampla vacinação e testagem

Em Aparecida de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferta permanentemente vacinação contra a covid-19 para pessoas acima de três anos, bem como a testagem para diagnóstico da infecção em postos fixos espalhados por toda a cidade. Nos 36 locais de vacinação estão disponíveis imunizantes para todas as doses e para os devidos reforços.

Quem pode ser vacinado?

No momento, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde (MS), todas as pessoas com mais de três anos de idade devem ser vacinadas contra a Covid-19. Confira os esquemas vacinais de acordo com as faixas etárias e algumas condições:

De 03 a 11 anos: Duas doses;

De 12 a 29 anos: Três doses compostas por D1, D2 + reforço (R1);

A partir de 30 anos: Quatro doses compostas por D1, D2 + R1+ R2;

Pacientes Imunossuprimidos têm direito a uma dose adicional, compondo um esquema de cinco doses: D1+ DA+ D2+ R1+ R2;

Quem iniciou seu esquema com a vacina Janssen tem direito a quatro doses conforme os demais imunizantes: DU+ R1+ R2+ R3.

Os intervalos recomendados para as doses de reforço são de, no mínimo, quatro meses.

Documentos necessários para a vacinação

A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniela Fabiana Ribeiro, informa que, para os adultos, todas as doses são aplicadas mediante a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento e cartão SUS ou CPF.

A gestora enfatiza que as pessoas devem estar com o esquema vacinal completo para terem a melhor proteção possível. Ela explica que em todas as idades são seguidos os intervalos mínimos previstos entre as doses e deve-se apresentar, também, o cartão de vacinação. No documento, os profissionais marcam a data de retorno do paciente para receber a dose seguinte, quando necessário.

Posso tomar várias vacinas?

A coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro, avisa que, assim como em adultos, “a vacinação pediátrica contra a covid-19 pode ser realizada conjuntamente com as demais vacinas do Calendário Nacional, ou seja, não há mais intervalo mínimo exigido entre a administração deste e de outros imunizantes. Eles podem ser aplicados no mesmo dia”.