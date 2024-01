Crianças dormem no chão em unidades de ensino da capital

Várias fotos de crianças dormindo no chão de unidades de ensino da Rede Municipal de Educação de Goiânia repercutiram nas redes sociais. O motivo seria que as unidades não possuem colchonetes, item básico utilizado principalmente nos locais em que o ensino é integral.

A vereadora Aava Santiago (PSDB) fez uma denúncia da Polícia Civil contra o prefeito Rogério Cruz e o secretário de Educação, Rodrigo Caldas, já que o fato fere os Direitos da Criança e do Adolescente. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela pontua também que não há professores suficientes e merendas para os alunos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que vai apurar as denúncias e que o município enviou recursos para a alimentação e para a aquisição de materiais utilizados pelas crianças no fim do ano passado. Disse também que, como adiantamento, a Prefeitura repassou mais de R$ 9 milhões para as unidades de ensino e que, por isso, todas as instituições iniciaram o ano letivo de 2024 com recursos em caixa.

O Tribunal de Contas dos Municípios afirmou que avalia a denúncia para, então, decidir sobre o andamento do processo.

Já a Polícia Civil disse que também vai apurar a denúncia.