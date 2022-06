“CROISSANT COM CAFFÉ” – Recital de Canto e Piano

No próximo dia 23 de junho, quinta-feira, às 20h30, a Orquestra Sinfônica de Goiânia realiza mais um concerto da sua “Série Música de Câmara”, com um Recital de Canto e Piano na sua Sala de Ensaios no Parthenon Center. O recital, intitulado “Croissant com Caffé”, contará com a participação dos cantores Patrícia Mello (soprano) e Alexandre Vaz (tenor), do pianista Fábio Leite, do violista Leonardo Vaz e do violoncelista Davi Marconi.

“Croissant com Caffè” é um recital que mistura obras francesas e italianas – daí o nome em francês e em italiano, respectivamente – onde apresentaremos tanto árias de ópera quanto peças para piano solo, numa experiência conduzida pelo desejo de cantar e tocar atrelado ao nosso cotidiano brasileiro, tal qual o café e o croissant. Convidamos vocês a se sentarem conosco nesse café para apreciarem essas delícias!

Na sala de ensaio da Orquestra Sinfônica de Goiânia, onde acontecerá o recital, serão colocados aromas com cheiro de café para aguçar os sentidos aos ouvintes. Sugerimos aos espectadores online que providenciem uma xícara de café para acompanhar o recital e, assim, ter também uma experiência mais próxima da presencial.

O recital será realizado na sala de ensaios no Parthenon Center, onde a Orquestra Sinfônica de Goiânia ocupa a maior parte do 9º andar do Parthenon Center desde 1999, tendo uma sala principal, com capacidade para 200 espectadores, arquivo de partituras, salas de ensaios de naipe e administração. Nesse complexo funcionou a antiga Câmara de Vereadores de Goiânia.

Para esse concerto, será admitida a entrada gratuita de até 180 pessoas. A Sala abrirá às 20h e a admissão será por ordem de chegada. Não é necessário retirar os ingressos antecipadamente. O acesso aos elevadores do Parthenon Center se dá pela entrada da Rua 17 (garagem) após as 18h.

O concerto é uma excelente chance de apreciar um programa cultural de qualidade proposto pela Orquestra Sinfônica de Goiânia, que tem se destacado nacionalmente pela regularidade ousadia de suas propostas artísticas e pedagógicas. No período de pandemia foi uma das mais atuantes presencialmente e nas plataformas digitais, juntamente com o Coro Sinfônico de Goiânia e também com os grupos artísticos de bolsistas a ela agregados: Coro Juvenil de Goiânia, Orquestra Jovem Joaquim Jayme e Banda Juvenil de Goiânia.