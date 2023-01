Daniel Vilela assume compromisso de intensificar as ações e avanços nos próximos quatro anos

Daniel Vilela (MDB) tomou posse como vice-governador de Goiás neste domingo, 1º. Em entrevista no saguão da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), ele agradeceu pela parceria e pelos próximos quatros anos que virão ao lado do governador Ronaldo Caiado (UB).

Em sua primeira entrevista como vice-governador de Goiás, Daniel Vilela destacou quais serão os desafios que enfrentará à frente da Vice-Governadoria e comentou que as ações da gestão serão pautadas sempre pensando em atender às demandas populares. “Eu posso ter responsabilidades transversais no Governo em todas as áreas, atuando politicamente ao lado do governador”, comentou.

Daniel comentou a articulação com o Governo federal para uma gestão harmônica e eficiente. Também destacou que o Anel Viário de Goiânia, que é prioridade da atual Governadoria, será colocado em pauta para ser discutido com o novo comando federal. “O governador foi bastante enfático na importância de reconhecer a parceria com a esfera federal e nós temos aqui o Anel Viário na região Metropolitana, que é uma obra estruturante, que estamos aguardando e talvez seja uma das obras que vamos tentar viabilizar junto ao Governo federal”, pontuou.

O emedebista comentou os bons indicadores econômicos e voltou a enfatizar a relação de proximidade com o Governo federal. “Ronaldo Caiado foi assertivo ao dizer da relação próxima com o Governo Lula, pela experiência e bagagem, para viabilizar projetos importantes para Goiás”, finalizou.

Perfil

Daniel Vilela é natural de Jataí, interior de Goiás, é filho de Maguito Vilela. Por ter o pai envolvido na vida pública, Daniel começou cedo por meio dos comitês-mirins até ao assessoramento direto nas campanhas de seu pai. Jogou futebol profissional na juventude, atuando no Goiás Esporte Clube e no Atlético Clube Goianiense. Formou-se em Direito e é pós-graduado em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É casado e tem dois filhos.

Iniciou sua vida pública como vereador por Goiânia, em 2008; foi deputado estadual de 2011 a 2014, na 17ª Legislatura e deputado federal de 2015 a 2019.