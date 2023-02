Daniel Vilela defende mais parcerias do governo de Goiás com a União

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), defendeu a implementação de mais parcerias com o governo federal para avançar na construção e entrega de moradias populares em Goiás. Ele falou sobre o assunto durante a entrega de 300 apartamentos do Residencial Sebastião Vieira, em Aparecida de Goiânia, na tarde desta terça-feira, 14, ocasião em que representou o governador Ronaldo Caiado (UB).

O repasse das chaves às famílias selecionadas só foi possível graças ao aporte de R$ 4,5 milhões por parte do governo de Goiás, por meio do programa Pra Ter Onde Morar, da Agência Goiânia de Habitação (Agehab). As obras, executadas pelo Ministério das Cidades, estavam paralisadas desde 2018.

Para Vilela, esta parceria pode e deve ser repetida e aperfeiçoada. “Trago um recado do governador Ronaldo Caiado ao governo federal, à ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ao secretário-executivo do Ministério das Cidades, Ildo Rocha (estes três presentes na solenidade), e especialmente ao presidente Lula: sobre a disposição do governo de Goiás para promover muitas parcerias como essa para construir casas para as famílias que ainda não têm onde morar”, ressaltou o vice-governador, lembrando que o empreendimento inaugurado esteve paralisado, mas foi retomado graças ao empenho de Caiado.

Daniel também pontuou que o governo do estado tem um programa próprio destinado à construção de moradias populares e quer ampliar o alcance da iniciativa buscando parcerias. “Nós temos um planejamento. Só este ano em Goiás, o governador fará a entrega de 6 mil casas”, destacou, acrescentando que serão mais de R$ 40 milhões do Estado, em parceria com os municípios, que entram com a infraestrutura, em um programa de referência no país.

O vice-governador observou ainda que, em 2021, o governo de Goiás criou o programa Aluguel Social, que só em Aparecida de Goiânia beneficia hoje mais de 2,3 mil famílias, que assim têm onde morar enquanto aguardam a entrega de moradias definitivas.

“O governo do estado tem feito a sua parte, com recursos próprios e programa de moradia próprio. Em parceria com o governo federal, poderemos escalar um número maior de unidades habitacionais, gerando emprego e dando condições para que as pessoas consigam suas casas”, propôs Daniel Vilela. “Há muito a ser feito ao longo desses quatro anos, para dar satisfação pessoal, qualidade de vida e crescimento profissional aos goianos”, conclamou.

Satisfação

O vice-governador lembrou que esteve no setor Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia, quando ainda era deputado estadual e seu pai, Maguito Vilela, era prefeito da cidade. “Esse lugar era só um descampado, só haviam feito a limpeza do terreno. Iniciava-se, naquele momento, o sonho de moradia de muitas famílias”, lembrou. “Agora, o sonho tornou-se realidade”, acrescentou.

Ele também disse ficar especialmente feliz ao participar de entrega de moradias naquela cidade porque o presidente Lula, em 2011, logo depois de deixar a Presidência da República, fez questão de visitar o Residencial Águas Claras. “Ele veio prestigiar Aparecida e meu saudoso pai, Maguito”, recordou. “Ministra Cida, leve ao presidente nossa gratidão pelo que ele fez e a expectativa de que vamos fazer muito mais. Em breve estaremos novamente juntos para novas inaugurações”.

Retrospecto

A construção dos apartamentos na Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia, foi iniciada por três associações com parceria inicial do governo federal. A obra, porém, foi paralisada em 2018. A atual gestão do Governo de Goiás determinou a entrada da Agehab como parceira no empreendimento, o que garantiu a conclusão da obra com o incremento dos recursos estaduais do Crédito Parceria.