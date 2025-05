O governador em exercício, Daniel Vilela (MDB), participou neste domingo (11) das celebrações pelos 103 anos de Aparecida de Goiânia. Ao lado do prefeito Leandro Vilela (MDB), ele acompanhou o tradicional desfile cívico e reafirmou o compromisso do Governo de Goiás com o desenvolvimento do município. O evento reuniu autoridades, moradores e lideranças da região, e marcou mais um gesto de aproximação entre o Palácio das Esmeraldas e a prefeitura.

“Mais do que celebrar a história dessa cidade, estamos aqui para renovar a parceria entre o Estado e os municípios, sempre em favor de melhorar a vida da nossa gente”, afirmou Daniel Vilela, ao transmitir a mensagem oficial do governador Ronaldo Caiado (UB).

Em sua fala, o governador em exercício relembrou investimentos estratégicos na cidade, como o Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), que deve ser entregue até o fim deste ano em Aparecida de Goiânia. “São 300 mil metros quadrados, expectativa de 200 empresas e mais de 20 mil empregos diretos”, destacou.

Daniel também mencionou ações sociais em curso, como o Restaurante do Bem, inaugurado recentemente pela primeira-dama Gracinha Caiado. A unidade oferece alimentação a preço simbólico para pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma segunda unidade está prevista para ser instalada na região leste da cidade.

O prefeito de Aparecida, Leandro Vilela agradeceu o apoio e reforçou a importância da parceria institucional. “O governo do estado tem estendido a mão em todos os momentos. Isso tem feito com que Aparecida recupere sua autoestima. O povo está esperançoso, engajado e orgulhoso da cidade”, afirmou.

Presente à comemoração, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), também celebrou os avanços de Aparecida e destacou a sintonia entre as duas maiores cidades do estado. “Estamos juntos. Goiânia e Aparecida estão renascendo, com desenvolvimento e industrialização”, disse.