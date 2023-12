Defensivo Agrícola contrabandeado do Paraguai são apreendidos em Goiás

Em uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, durante a Operação Rodovida, um contrabandista foi preso e aproximadamente 300 quilos de agrotóxico de uso proibido no Brasil foram apreendidos. O carregamento, avaliado em cerca de R$ 600 mil, seria destinado à comercialização com produtores rurais em Goiás.

A ação teve início quando agentes da força tarefa policial abordaram uma caminhonete na tarde desta sexta-feira, 29, que seguia entre Campestre e Trindade. A fiscalização revelou que o veículo transportava centenas de pacotes de defensivos agrícolas proibidos no país. O condutor, um homem de 33 anos, admitiu ter adquirido a mercadoria em Ponta Porã/MT, planejando sua distribuição entre os produtores rurais goianos.

Tanto o indivíduo quanto a carga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Trindade, onde serão tomadas as providências legais diante do montante do carregamento e da comercialização ilegal de produtos agroquímicos.