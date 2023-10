Detran alerta para golpes envolvendo IPVA e licenciamento

O Detran Goiás está alertando aos cidadãos para golpes envolvendo o IPVA e o licenciamento. O alerta veio após a autarquia receber 38 reclamações de pessoas que foram vítimas de crimes virtuais. O número de tentativas de golpes pode aumentar nos próximos dias, quando vence o prazo para quitação do imposto e taxas de quase dois milhões de veículos.

De acordo com os relatos recebidos pela Ouvidoria do Detran, os proprietários dos veículos têm sido contactados pelo Whatsapp, por e-mail ou redirecionados a páginas falsas após pesquisar em ferramentas virtuais. Como atrativos, os criminosos oferecem descontos de até 40% para pagamentos feitos por Pix. Algumas vítimas relataram ter enviado mais de R$ 3 mil para contas de terceiros.

O Detran-GO alerta os usuários que no Estado de Goiás, ainda, não há a possibilidade de pagamento de tributos e taxas via Pix. A s formas de pagamento aceitas, no momento, são por boleto bancário ou Documento Único de Arrecadação (DUA), que devem ser acessados diretamente no aplicativo Detran GO ON ou no site https://goias.gov.br/detran/.