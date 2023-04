Detran disponibiliza atendimento virtual em Libras

Para promover o amplo e efetivo atendimento a pessoas surdas, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) disponibiliza atendimento virtual em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Mediante convênio com a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego), especialistas orientam usuários sobre obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e demais serviços da autarquia.

O presidente do Detran-GO, Waldir Soares, afirma que o auxílio do servidor intérprete de Libras é um avanço que será desenvolvido cada dia mais pelo órgão. “São melhorias com foco em garantir o atendimento digno aos cidadãos e o acesso a todos os serviços do Detran”, destaca.

A iniciativa abrange desde o atendimento virtual por vídeo via whatsapp até a interpretação da prova teórica. As equipes especializadas também disponibilizam auxílio no atendimento presencial em qualquer setor na sede do Detran-GO, inclusive durante a abertura de processos.

Para a servidora Eliete do Nascimento, o trabalho com a comunidade surda é gratificante. “Ver cada surdo vencendo barreiras e conquistando especialmente a habilitação é uma grande satisfação”, ressalta.

Atendimento do Detran em Libras

Para ter acesso ao atendimento exclusivo em Libras, o cidadão surdo deve ligar para (62) 999442817. Pode ainda buscar atendimento presencial na sede do Detran-GO, em Goiânia. O serviço está disponível das 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.