Detran realiza mais de 60 ações no Maio Amarelo

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) realizou nesta terça-feira (27 de maio), o balanço das ações do Maio Amarelo 2025, campanha de conscientização para a educação e segurança no trânsito. O evento reuniu autoridades, parceiros e alunos formados no Curso de Instrutor e Examinador de Trânsito.

Durante o evento, foram apresentadas as principais campanhas educativas realizadas ao longo do mês pela equipe da Gerência de Educação de Trânsito do Detran-GO, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Civil Metropolitana (GCM), SEST SENAT e outros órgãos. Além disso, 61 certificados serão entregues aos concluintes do Curso de Instrutor e Examinador de Trânsito.

Ações Maio Amarelo

Ao longo do mês de maio foram realizadas mais de 60 ações, dentre elas 12 ações educativas realizadas em vias públicas, cinco palestras do Detranzinho, duas blitzes educativas, cinco cursos, 21 palestras em empresas ou órgãos públicos e muito mais. “O nosso maior objetivo, em relação ao Maio Amarelo, é fortalecer a conscientização de que o trânsito precisa ser um lugar seguro e informação. O nosso trabalho com a segurança continuará depois que as ações do Maio Amarelo acabarem”, destaca o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

Apesar das ações do Maio Amarelo terminarem no dia 31 de maio, o Detran-GO reforça que as campanhas educativas seguem ao longo de todo ano, com palestras, intervenções em vias públicas e atividades do Detranzinho em escolas.

Balada Responsável

Durante o mês de maio foram realizadas 3.038 abordagens a veículos. Neste período foram lavrados autos de infrações, cerca de 20 condutores dirigindo sob influência de álcool, 312 recusaram ao teste de bafômetro, 283 motoristas com licenciamento vencido e 131 estavam com a CNH vencida.

Presidente do Detran-GO, Delegado Waldir reforça que as ações da Balada Responsável acontecem não apenas em Goiânia, mas também em municípios no interior do Estado. “A operação Balada Responsável tem como objetivo conscientizar e prevenir os acidentes, queremos garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos”, explica o presidente.

Entrega de certificados

Três turmas participaram, de 13 de janeiro a 4 de maio do curso de Instrutor e Examinador de Trânsito promovido pela Escola Pública de Trânsito do Detran-GO. A formação habilita os profissionais a participarem de futuros processos de credenciamento da autarquia. Cerca de 61 alunos participaram das aulas presenciais com carga horária de 208 horas/aula e receberam o certificado de conclusão do curso.

Campanha publicitária

Com o slogan “Sem respeito às leis de trânsito o bicho pega” o Detran-GO lançou a campanha Trânsito Selvagem comparando o comportamento dos condutores com alguns animais selvagens. “Dizem que Goiânia é uma fazenda, mas na verdade parece que estamos numa selva, com motoristas pavão, aqueles que maquiam parado no sinal, outros são como vaga-lume que liga o pisca-alerta em qualquer lugar e até pedestres zebras que acham que podem atravessar fora da faixa. O que queremos é que, no trânsito, esses comportamentos sejam extintos”, destacou delegado Waldir.

Os vídeos destacam as crianças observando o hábito que os adultos tem ao conduzir o veículo, em especial, os pais e responsáveis cobrando deles uma direção correta e segura. Outra ação realizada foi um safari em Goiânia, em que o guia chamava a atenção dos “turistas” para o tipo de atitude que motoristas, ciclistas e até pedestres cometem no trânsito da capital.