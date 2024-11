Dia da Consciência Negra tem exposições e espetáculo teatral em Goiânia

Nesta quarta-feira (20), feriado nacional do Dia da Consciência Negra, diversas atrações culturais estarão disponíveis em Goiânia, organizadas pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult). A programação inclui exposições, visitas a museus e apresentações teatrais, com opções gratuitas ou a preços populares.

A Vila Cultural Cora Coralina, localizada no Centro da capital, estará aberta das 9h às 17h, recebendo visitantes para exposições e inaugurando a mostra “Arte Africana: Máscaras e Esculturas” às 19h. Composta por 390 peças da Coleção África, a exposição apresenta máscaras, estatuetas e objetos rituais, e tem curadoria de Marisa Moreira Salles, Tomas Alvim, Renato Araújo e Danilo Garcia. A entrada é gratuita.

No Teatro Goiânia, o espetáculo “Contos de Cativeiro” será apresentado nos dias 20 e 21 de novembro, às 20h. A peça, escrita e atuada por Marcelo Marques, com direção de Renata Caetano, explora a história do povo preto no Brasil desde a diáspora africana, destacando resistência e fé. Os ingressos, que custam entre R$ 20 e R$ 40, estão disponíveis no site sympla.com.br.

O Museu Pedro Ludovico funcionará normalmente, com visitas mediante agendamento. Outras unidades culturais, como as bibliotecas e o Museu da Imagem e do Som (MIS), permanecerão fechadas e reabrem na quinta-feira (21/11).

Na Cidade de Goiás, o Palácio Conde dos Arcos estará aberto das 8h às 13h, permitindo aos visitantes conhecer o local que abrigou a primeira sede dos governadores da Província de Goiás e sua rica história.