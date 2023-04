Dia Mundial da Saúde: ‘Saúde para todos’ é prioridade do Governo de Goiás

Nesta sexta-feira, 7 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde, a data homenageia a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste ano, a comemoração tem como tema ‘Saúde para todos’, por isso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça o compromisso com a regionalização dos serviços de saúde como forma de facilitar o acesso da população à prevenção e tratamento médico de qualidade.

Em um contexto de envelhecimento da população e aumento exponencial das doenças crônicas e degenerativas uma das estratégias adotadas pelo Governo de Goiás para ampliar o acesso à saúde foi a instalação das policlínicas em todas as regiões do estado.

“Em torno de 20% da população têm hipertensão, 30% possuem alguma alteração na gordura no sangue e 10% são diabéticos. As policlínicas foram instaladas para enfrentar essa situação e atender a todos que precisam do SUS”, afirma o secretário Sérgio Vencio.