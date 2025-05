Divulgado vencedor da concessão de uso do terraço do CCON

Com a missão de ocupar todos os espaços do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) com serviços à população, o Governo de Goiás definiu o parceiro privado que será responsável pela estruturação de um restaurante no terraço do prédio administrativo. O consórcio LM foi o vencedor do processo licitatório e será responsável pela implantação do espaço gastronômico. Para a concessão de uso, o Governo de Goiás receberá mais de R$ 4 milhões, como valor global do contrato.

O termo de julgamento e adjudicação/homologação foi publicado nesta segunda-feira (26/5) no Diário Oficial do Estado (DOE). A previsão é que o contrato seja assinado em até 60 dias e as obras comecem ainda no segundo semestre de 2025. O processo licitatório ocorreu no último dia 20, na modalidade de concorrência presencial, com critério de julgamento para a maior oferta a ser paga ao Governo de Goiás. A concessão de uso terá prazo de 10 anos.

Além de reforma no terraço do prédio administrativo do CCON, a concessionária terá a obrigação de realizar os investimentos obrigatórios referentes à construção de uma área de apoio ao restaurante, no valor estimado em mais de R$ 800 mil. Considerando o terraço, que fica no prédio administrativo, e a extensão de apoio, a empresa vencedora poderá explorar uma área total de 1.547,10 metros quadrados.

Benefícios

A concessão do espaço é uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio de grupo de trabalho formado pela Secretaria da Retomada e pela Goiás Parcerias. Após os ajustes que serão realizados na estrutura física, a população goiana será beneficiada com a possibilidade de usufruir do espaço e também dos recursos financeiros que a concessionária terá de pagar aos cofres do Estado.

“Por determinação do governador Ronaldo Caiado, trabalhamos para alcançar o pleno funcionamento do Centro Cultural Oscar Niemeyer. A esplanada, para 2025, já está com agenda lotada. O Palácio da Música, as galerias, o museu, as bibliotecas; tudo está funcionando com a destinação correta. Falta agora só o terraço, que logo receberá um belo restaurante com a justa contrapartida para o Estado”, afirma o secretário da Retomada, César Moura.

O presidente da Goiás Parcerias, Diego Soares, destaca que este é o primeiro projeto de concessão desenvolvido totalmente “in house”. “Nossa equipe técnica desenvolveu todas as etapas do projeto, desde a identificação da necessidade de concessão, o estudo de viabilidade, processo licitatório e até a atração de empresas para a concorrência. O que também demonstra a maturidade alcançada pela administração estadual na modelagem de concessões e parcerias com o setor privado”, ressalta.

Planejamento

Proprietário do Consório LM, o empresário Waldemar Lobo adianta que vai instalar três operações no CCON: uma cozinha especializada em carnes nobres na parrilla, um restaurante italiano e um bar especializado em alta coquetelaria. As três operações são do grupo Urok. “Vamos ter espaço interno climatizado e formato rooftop para contemplação do pôr do sol. Queremos iniciar no próximo mês a obra da área de apoio e a reforma do terraço. Nosso desejo é de inaugurar o restaurante ainda esse ano, para operar junto com o Natal do Bem”, afirma Waldemar Lobo. Ele estima gerar 70 empregos diretos quando iniciar a operação.