Ecobags do Clube de Costura terão renda revertida para projetos sociais

As ecobags feitas pelo Clube de Costura com retalhos de tecidos doados por lojistas do Mega Moda Park e sorteadas durante o Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana, fizeram sucesso e continuarão a ser produzidas. Agora para que tenham um propósito ainda maior, o projeto institucional do Grupo Mega Moda, localizado no piso G3 do estacionamento do Mega Moda Shopping, irá comercializá-las e reverter a renda para ações sociais como, por exemplo, promoção de cursos gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

“As ecobags foram desenvolvidas para serem sorteadas como brindes no stand do Mega Moda, mas o sucesso foi tão grande que decidimos tornar a produção constante. Além de fazer parte da moda sustentável graças ao reaproveitamento dos tecidos que antes seriam descartados, sua venda irá potencializar ainda mais nossas ações sociais”, afirma Rogélia Pinheiro, Gerente do Clube de Costura.

Com combinações variadas de cores para valorizar looks, as bolsas têm formato prático que possibilita carregar notebook ou itens comuns. As peças serão vendidas no Clube de Costura por R$ 38,00 cada.

“ A ação tem como objetivo reforçar atitudes mais ecológicas e dar ênfase às ações desenvolvidas . Queremos que as pessoas identifiquem o Clube de Costura como um espaço que se dedica e é engajado com ações de inclusão social e ações ambientais. Além dos cursos e consertos de roupas, o Clube é um espaço colaborativo que desenvolve diversas ações importantes para a sociedade e o meio ambiente”, reforça Rogélia Pinheiro.

Sobre o Clube de Costura