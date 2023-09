Em Brasília, Caiado é homenageado pela Frente Parlamentar da Agropecuária

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) homenageou o governador Ronaldo Caiado, nesta quarta-feira, 20, em Brasília, por sua contribuição histórica para a evolução do setor. Considerada uma das mais influentes no Congresso Nacional, a FPA reuniu seus ex-presidentes para a entrega das honrarias. Caiado, que se notabilizou desde a década de 1980 como uma das principais lideranças nacionais em defesa do produtor rural, presidiu a Frente em 2003, quando era deputado federal.

“Imaginem que iniciei essa luta em uma fase bem anterior, onde mobilizamos o Brasil no movimento da UDR (União Democrática Ruralista) para garantir o direito de propriedade na Constituinte. A partir dali, entramos no Congresso Nacional com a mesma garra e determinação, soubemos representar o nosso setor e promover grandes debates”, lembrou o governador, que recebeu a honraria da deputada federal por Goiás Marussa Boldrin, integrante da FPA. Fundada em 1995, atualmente a bancada é presidida pelo deputado Pedro Lupion (PR), sendo formada por 374 parlamentares.

A cerimônia de entrega de homenagens em Brasília marcou ainda a inauguração da nova sede do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), organização sem fins lucrativos, formada por mais de 50 entidades do setor produtivo rural, voltada à prestação de assessoria à FPA, por meio de acordo de cooperação técnica. O presidente do IPA e integrante da Conferação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Nilson Aparecido Leitão, ressaltou a importância da liderança histórica de Caiado para o país. “Uma grande inspiração desse mundo rural para todos os brasileiros”, classificou.

Produção recorde

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, avalia que a atuação da Frente foi decisiva para a posição do agro na economia nacional. “Se não fosse essa bancada, podem ter certeza que não estaríamos onde estamos. Caiado sabe disso, pela importância que ele dá para o setor agropecuário e pelo salto que Goiás vem dando na produtividade”, ressaltou. Em 2022, as exportações goianas no agro cresceram 62,8%.

O governador lembrou ainda do desenvolvimento tecnológico que a agropecuária passou ao longo dos últimos anos, a partir da credibilidade conquistada pela atuação da FPA. “A agricultura hoje é 5G, tecnificada, tem drone, robô, tecnologia de plantio, plantadeiras com máximo de capacidade para fazer a mensuração da acidez e da quantidade de adubo”, exemplificou.

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na safra 2022/2023, o estado ocupa a terceira posição entre os maiores produtores de grãos, atrás apenas do Mato Grosso e do Paraná, e é líder na produção de sorgo (1,3 milhão de toneladas) e girassol (48,7 mil toneladas). Na pecuária, segundo o Observatório da Agropecuária Brasileira, Goiás é vice-líder no país, com destaque para o quantitativo de bovinos de mais de 24,3 milhões.

Honrarias

Além de Caiado, outros 13 ex-presidentes foram homenageados: os ex-deputados Nelson Marquezelli, Odacir Zonta, Silas Brasileiro, Aberlado Lupion e Valdir Colatto; os senadores Luiz Carlos Heinze e Tereza Cristina; os deputados federais Sérgio Souza (PR), Dilceu Sperafico (PR) e Alceu Moreira (RS); Augusto Nardes, atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU); Marcos Montes, ex-ministro da Agricultura; e Nilson Leitão, atual presidente do Instituto Pensar Agropecuária.