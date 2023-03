Empresa lança embalagem retornável para o mercado de Goiás e Tocantins

As embalagens retornáveis são uma alternativa sustentável para reduzir o impacto ambiental dos resíduos gerados pelo consumo de produtos embalados. Essa prática consiste em utilizar embalagens que podem ser reutilizadas várias vezes, em vez de descartá-las após o uso.

A marca Del Valle é a pioneira com o lançamento de Del Valle Frut nos sabores laranja e uva, em garrafas de PET retornáveis de dois litros, que podem ser reutilizadas até 25 vezes. Neste ano, a Coca-Cola Bandeirantes lança mais uma novidade econômica e sustentável para os consumidores de Goiás e Tocantins, com o objetivo de minimizar o descarte inadequado dos PETs. Comparada às garrafas familiares (1 litro e 1,5 litros), a nova garrafa chega a ser até 30% mais econômica, sendo a embalagem com melhor preço por litro do portfólio de sucos.



As novas embalagens resgatam um hábito antigo de compra de embalagens retornáveis, onde o consumidor deve levar sua garrafa vazia e com tampa para comprar apenas o líquido, o que representará uma boa economia e ao mesmo tempo irá contribuir com o meio ambiente.

primeira etapa da inovação aconteceu em 2014, com alto investimento na linha de produção e equipamentos de tecnologia especializada de retornáveis para a produção de Coca-Cola 2L. Em 2016, lançamos a embalagem 2L retornável de Fanta Laranja. A previsão para 2030 é que 100% das embalagens colocadas no mercado sejam recolhidas (logística reversa).