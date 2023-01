Entidades Empresariais divulgam nota de repúdio contra invasões em Brasília

Entidades Empresariais de Goiás divulgaram nota reprovando os atos golpistas e extremistas ocorridos nos órgãos públicos da Praça dos Três, no último domingo, 08, na capital federal. No documento assinado pelas instituições, destaca que a sociedade deve “unir esforços em prol da preservação e respeito às nossas instituições”.

Segundo a nota, “todos têm o direito constitucional de expressar sua opinião, dentro dos limites da lei, fazendo-o de forma proporcional, de modo a não incorrer em nenhuma figura típica, como crime de ameaça, contra a honra, depredação do patrimônio público e incitação ao crime”.

Confira nota na íntegra:

O Fórum das Entidades Empresariais de Goiás, entidade defensora da democracia e da Constituição da República Federativa do Brasil, conclama toda a sociedade unir esforços em prol da preservação e respeito às nossas instituições.

O Brasil é uma força produtiva que deve sempre direcionar suas ações em prol do crescimento da economia, com objetivo de fortalecer a indústria, o comércio e a agricultura, pilares de sustentação do País.

A nossa Carta Magna estabelece que todos têm o direito constitucional de expressar sua opinião, dentro dos limites da lei, fazendo-o de forma proporcional, de modo a não incorrer em nenhuma figura típica, como crime de ameaça, contra a honra, depredação do patrimônio público e incitação ao crime, o que se evidenciou em Brasília no domingo, 08 de janeiro.

A manifestação do pensamento não pode ser desvirtuada por atos que afrontam as instituições civis que atuam em defesa da Constituição da República e do Estado Democrático de Direito.

É tempo de toda a sociedade resgatar o objetivo comum de fortalecimento das instituições, da economia e do Brasil, prestigiando a segurança jurídica tão necessária para a nossa sociedade.

Goiânia, 9 de janeiro de 2023

Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG)

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (FECOMÉRCIO)

Federação da Agricultura do Estado de Goiás (FAEG)

Federação das Associações Comerciais do Estado de Goiás (FACIEG)

Associação Pró Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (ADIAL)

Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas (FCDL)

Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (ACIEG)

Organização das Cooperativas do Brasil no Estado de Goiás (OCB-GO)

A Fecomércio-GO, que tem por presidente Marcelo Baiocchi, integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Trados.