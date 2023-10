Equipe da Semad resgata homem em situação análoga à escravidão

Uma equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) resgatou um homem em possível situação análoga a escravidão em uma propriedade rural em São Domingos, região nordeste de Goiás. O flagrante aconteceu no dia 10 de outubro, durante averiguação de uma denúncia de exploração ilegal de madeira. O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil no município de Posse.

O homem, que tem 30 anos, disse que se alimentava de arroz e pedaços de carne e que a água insalubre que consumia era retirada de um poço, o mesmo que utilizava para tomar banho. As necessidades fisiológicas eram feitas na mata, sem instalações sanitárias adequadas.

O trabalhador informou que estava ali em troca de uma quantia mensal de R$ 600 e que não sabia há quantos dias estava na fazenda. Explicou também que estava isolado, sem meios de comunicação ou transporte, e que temia ser machucado pelo homem que o levou para a propriedade rural. Para a equipe da Semad, ele expressou o desejo de deixar o local, mas receava as consequências caso tentasse sair por conta própria.

A equipe da Semad acompanhou o trabalhador até São Domingos. No município, enquanto buscavam o proprietário da terra, descobriu-se que se tratava de um espólio e que o irmão responsável não estava na cidade. No entanto, outros dois irmãos estavam no local, sendo que um deles tinha um mandado de prisão em aberto por não pagamento de pensão alimentícia. A outra irmã, segundo os servidores da Semad, desacatou a equipe da secretaria durante a operação.