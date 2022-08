O Jornal Tribuna do Planalto trabalha com seriedade para sempre informar o leitor com responsabilidade. Entretanto, como em toda atividade humana, estamos sujeitos a erros devido a desatenções. Por um erro da diagramação e revisão, o número da edição desta semana do jornal foi impresso de forma equivocada, o número da edição correta é o 1732 e não 1731, como foi publicado. Como nossa obrigação é evitar qualquer tipo de infactualidade, pedimos desculpas por eles.