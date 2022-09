Espetáculo circense “Cartolagem” anima palco do Teatro Basileu França

O Corpo Circense da Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) em Artes Basileu França apresenta o espetáculo “Cartolagem”, no próximo sábado, 01º, e domingo, 02, às 20 horas, no teatro da unidade, em Goiânia. A entrada é gratuita e o acesso ao local será liberado por ordem de chegada.

“Cartolagem” conta a história de um jovem apresentador que tenta conduzir um espetáculo de variedades. Só que, enquanto ele entretém o público, os artistas decidem brincar com a cartola dele, o que resulta em muita confusão. A montagem da peça começou no ano passado, com o elenco anterior do Corpo Circense Basileu França.

“Com novos integrantes, fizemos uma remontagem. A estreia do espetáculo ocorreu no Festival Internacional de Circo, em abril deste ano. Foi um processo coletivo, a partir do elenco anterior, com novas possibilidades estéticas e artísticas”, explica o coordenador de Circo da EFG em Artes Basileu França, Rodrigo Mallet.

A direção de “Cartolagem” é de Mallet e Lua Barreto. Eles esperam que os alunos do corpo circense tenham uma experiência diferenciada. “Em relação ao público, espero que a casa fique cheia para que os alunos também tenham essa experiência, o que é muito diferente de uma exibição em lona ou na rua”, pontua Rodrigo.

Segundo os diretores, a mensagem que a apresentação quer passar é a de que o circo é múltiplo. “Ele tem distintas possibilidades cênicas, artísticas e expressivas. Uma delas é uma criação dramatúrgica com enredo”, ressalta Mallet. “Esperamos que o público se delicie e aproveite essa oportunidade de assistir a um espetáculo de boa qualidade e com artistas de valor muito grande para Goiânia”, finaliza.