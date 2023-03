Estado concentra serviços e consultorias na Tecnoshow Comigo

Governo de Goiás marcará presença na Tecnoshow Comigo 2023. Por meio dos diversos órgãos da gestão como a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), vão oferecer atendimentos diretos a produtores e empresários do agro, palestras, rodas de conversa, pesquisas e inovações para o setor agropecuário, entre outras atividades. O Estado terá ações durante todos os dias de feira, de 27 a 31 de março, no estande montado em conjunto com a Prefeitura de Rio Verde.

“A Tecnoshow Comigo é a principal feira de tecnologia rural do Centro-Oeste e uma das três maiores do Brasil. É uma oportunidade de ter contato direto com quem está na ponta, produtores, empresários, profissionais e líderes do setor”, ressalta o titular da Seapa, Tiago Mendonça.

“O governador Ronaldo Caiado deu demonstrações concretas de apoio ao agro goiano desde o primeiro dia da sua primeira gestão. Ele recriou a Seapa, lançou programas, distribuiu recursos e equipamentos, levou orientações técnicas, simplificou leis e lutou por mais crédito para o setor”, relembra.

AÇÕES

Na segunda e terça-feira, 27 e 28, a Seapa promoverá palestras sobre projetos públicos de irrigação e de fruticultura no Vão do Paranã. Também deverão ocorrer conversas e atendimentos sobre crédito rural, com apoio de parceiros como GoiásFomento, Sistema Faeg/Senar, Sebrae Goiás, Sicoob e Sicred.

Ainda na terça-feira, representantes da Seapa participarão do lançamento da Interleite Brasil 2023, evento que será realizado novamente em Goiânia. Na terça e na quarta-feira, 29, haverá atividades sobre regularização e crédito fundiários.

Uma roda de conversa sobre bioinsumos será realizada na quinta-feira, 30. O Conselho de Desenvolvimento do Estado fará reunião especial do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) na sexta-feira, 31.

EXPERIMENTOS AGRÍCOLAS

A Emater terá um estande no Centro Tecnológico Comigo (CTC) voltado para a área de experimentos agrícolas. Serão apresentados resultados das pesquisas públicas que a Agência realiza, além de atendimentos técnicos aos participantes. Destaque neste ano para as demonstrações de horta suspensa e iniciativas de fruticultura, além do pequi sem espinhos, lançado em 2022, após mais de 20 anos de pesquisa em parceria com a Embrapa Cerrados.

“A Emater está presente na Tecnoshow desde sua primeira edição por reconhecer a importância desta feira para a agricultura nacional. Esta é uma oportunidade ímpar de aproximação junto ao produtor, para garantia da difusão tecnológica e consequente inclusão produtiva”, destaca Pedro Leonardo Rezende, presidente da Emater.

Em parceria, a Emater e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) realizarão palestras técnicas no miniauditório do estande do Governo de Goiás.

TECNOSHOW COMIGO

Desde a edição de 2022 da Tecnoshow Comigo, Governo de Goiás e Prefeitura de Rio Verde formalizaram parceria e estão juntos na mesma estrutura na feira, em Rio Verde. O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Rio Verde, Paulo Martins, destaca a relevância dessa participação conjunta.

“Afina as relações, as conversas e possibilita mostrar o que o Estado tem feito e também o que o município faz em relação ao acesso às linhas de crédito, assistência técnica, extensão rural. Então, a presença do Estado é a oportunidade de levar as políticas públicas para o público-alvo do evento, que são os produtores rurais”, informa.