Estande goiano na ExpoCatólica é vitrine para mais de 21 mil pessoas

Da redação

Balanço oficial mostra que 21.767 pessoas visitaram a ExpoCatólica 2022 de 27 a 30 de maio em São Paulo (SP). Mostraram seus produtos, 1.674 lojistas. Participaram representantes de 10.231 igrejas e 42 distribuidores internacionais. Os visitantes aproveitaram o evento para fechar negócios e parcerias em favor da evangelização.

O Governo de Goiás participou da feira internacional tradicional através da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo). O estande goiano apresentou ao Brasil e ao mundo a religiosidade e os atrativos turísticos de sete cidades que realizam festas católicas e novenas que atraem turistas de todo o mundo.

O carro-chefe é a Festa do Divino Pai Eterno de Trindade, a maior celebração religiosa da Região Centro-Oeste e a segunda maior do Brasil. No estande, a Procissão do Fogaréu, que acontece na Semana Santa na cidade de Goiás; a Festa do Divino Espírito Santo e Cavalhadas de Pirenópolis; e a Romaria do Muquém, em Niquelândia.

Goiás levou também à maior vitrine de promoção católica da América Latina os atrativos de Colinas do Sul, com a Festa da Caçada da Rainha; de Caldas Novas, com os festejos de Nossa Senhora de Salete; e ainda Bom Jardim de Goiás, com a maior réplica em fibra da imagem de Nossa Senhora Aparecida do mundo.

“Promover e divulgar a religiosidade católica e os atributos turísticos dessas regiões em uma feira tão tradicional, com um público altamente qualificado, desperta a atenção de pessoas do mundo todo para nossas cidades, com suas festas e outros atrativos, como a arquitetura e a vocação para o Turismo de Natureza, por exemplo”, afirma o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, sobre a participação na ExpoCatólica.