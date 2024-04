Estão abertas inscrições para vagas temporárias na Polícia Penal

O Governo de Goiás abriu hoje as inscrições para o processo seletivo, com 75 vagas temporárias, para a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP). As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no Portal de Seleção, até o dia 15 deste mês. As vagas são para médico psiquiatra, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional, que prestarão atendimento na DGPP.

O candidato ao processo seletivo deve pagar uma taxa de R$ 55,00 para a função de médico psiquiatra, e R$ 40,00 para as demais funções. A seleção ocorrerá em duas etapas: análise de currículo e entrevista. As duas têm caráter classificatório e eliminatório.

A remuneração mensal para a função de médico psiquiatra será de R$ 6.379,89. Para os demais cargos o salário é de R$ 2.500,00, acrescido de gratificação de risco de vida no valor de R$ 525,00. O vencimento das funções de psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional terá ainda vale-alimentação de R$ 500,00.

Os profissionais selecionados serão lotados na DGPP e a duração do contrato será de três anos, com a possibilidade de ser prorrogado por mais dois anos. Para informações detalhadas sobre o processo, os candidatos deverão consultar o Edital 003/2024, disponível no Portal de Seleção e no site da Polícia Penal de Goiás .