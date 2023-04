Exportações goianas de milho e carne de frango crescem no primeiro trimestre de 2023

As vendas externas de milho e carne de frango produzidos em Goiás aumentaram 203,8% e 49,3%, respectivamente, de janeiro a março de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022. Os dados levantados pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), por meio da plataforma Comex Stat do Ministério da Economia, mostram que a comercialização do cereal totalizou US$ 218,0 milhões (em Valor FOB) e representou 7,9% do total das exportações estaduais no primeiro trimestre do ano. Já as negociações envolvendo a carne de frango somaram US$ 123 milhões, correspondendo a 4,5% das vendas externas goianas.

“As exportações de milho foram impactadas pela demanda chinesa, enquanto as vendas de carne de frango foram impulsionadas pela qualidade e boas condições sanitárias da produção goiana, que atendem aos mercados mais exigentes do mundo”, diz a superintendente de Produção Rural da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Patrícia Honorato.

Ainda segundo o levantamento, de janeiro a março deste ano, o faturamento do agro goiano com as vendas externas de carne bovina recuou 40,0%. A receita ficou em US$ 233,0 milhões, respondendo por 8,4% das exportações de Goiás. Já a soja respondeu pela maior fatia do bolo das exportações estaduais (47%). Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, também houve retração no faturamento com as vendas externas da oleaginosa (-9,87%), que somaram US$ 1,29 bilhão.

O Comex Stat é um sistema para consulta e extração de dados sobre o comércio exterior brasileiro. Gerenciada pelo Ministério da Economia, a plataforma dispõe de informações a partir de 1997 e é atualizada mensalmente.