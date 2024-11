Exposição em Aparecida celebra diversidade e igualdade

A exposição “Um Olhar pela Igualdade” segue aberta ao público até esta sexta-feira, 22, no saguão da Cidade Administrativa Maguito Vilela, em Aparecida de Goiânia. Com entrada gratuita, o evento, promovido pelas Coordenadorias de Igualdade Racial e de Direitos Humanos, traz fotografias de pessoas pretas, indígenas, quilombolas e da comunidade LGBTQIAPN+. A iniciativa visa estimular um olhar mais respeitoso para esses grupos, destacando sua importância no contexto cultural e social.

A mostra teve início com uma cerimônia que reuniu líderes das comunidades representadas, além de apresentações culturais, como canções de roda de capoeira e rituais umbandistas. Para André Luiz Barbosa, coordenador do evento, a exposição reafirma a pluralidade de Aparecida. “Queremos mostrar que, além de cultura, o município tem pessoas que precisam ser vistas e valorizadas”, enfatizou.

Além disso, a exposição será transferida para o Aparecida Shopping, onde estará aberta de 25 a 27 de novembro. Com fotos da Prefeitura e da fotógrafa Ariana Tozzatti, a mostra busca empoderar as comunidades retratadas. “Cada imagem carrega força e significado”, destacou a artista, reforçando o papel da arte na promoção da igualdade e respeito.