Facieg lidera rede de divulgação do Refis da Micro e Pequena Empresa em Goiás

Da redação

Foi publicada nesse dia 29 de abril, no Diário Oficial da União, instrução normativa que regulamenta o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp). A portaria para a abertura do Refis Nacional permitirá o refinanciamento das dívidas das pequenas empresas brasileiras. Em todo o país, a expectativa da Receita Federal é que mais de 650 mil empresas renegociem aproximadamente R$ 24 bilhões.

O presidente da Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás, Sebastião Vieira Sobrinho, disse que essa foi uma grande vitória também para as empresas goianas que há muito lutavam pelo Refis do Simples. “Estamos comunicando os empresários, por meio das Associações Comerciais filiadas em todo o Estado, que o processo de adesão já está aberto e as simulações para o refinanciamento em até 180 meses já podem ser feitas, preferencialmente a partir do dia 2 de maio, segunda-feira, para que a primeira parcela tenha vencimento no dia 30 de maio, dando mais tempo para a programação do empresário”, ressaltou Seba.

As simulações do financiamento podem ser feitas no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no Regularize: https://www.regularize.pgfn.gov.br/, ou no portal do e-cac – Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. https://cav.receita.fazenda.gov.br.