Fegobel 2023 contará com serviços gratuitos de beleza para pessoas acima de 60 anos

Maior evento de beleza do Centro-Oeste, a Fegobel acontece em Goiânia nos dias 11,12 e 13 de junho. Além dos congressos profissionais, exposição de produtos e apresentação das novas tendências e tecnologias, voltados às diversas áreas da estética, a feira contará com projetos sociais que têm como objetivo elevar a autoestima de idosos e pacientes oncológicos.

Realizado há três anos, o “Beleza Melhora a Vida” promove atendimentos gratuitos a pessoas acima de 60 anos. O projeto conta com stand especial, disponibilizado em todos os dias do evento, com a realização de cortes de cabelos, limpeza de pele, maquiagem, dentre outros procedimentos de beleza.

O objetivo, de acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Barbearias, Institutos de Beleza do Estado de Goiás (Sindibeleza), organizador da feira e idealizador do projeto, Marcelino Lucena, é proporcionar alegria e bem-estar por meio do resgate da autoestima. O público da faixa etária terá acesso livre ao evento, para participar do programa.



“Um sorriso no Olhar”

Outro destaque do evento é voltado para o projeto realizado pelo instituto de beleza Olhar Radiante. Intitulada por “Um sorriso no olhar”, a campanha, lançada em outubro de 2022, visa devolver a autoestima às pacientes oncológicas, por meio da reconstrução de sobrancelhas.

Em parceria com a Associação de Apoio às Vítimas de Câncer no Estado de Goiás (AAVCEG), o projeto oferece, de forma gratuita, pelas mãos da profissional Ludmila Dayrell, o serviço de micropigmentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que perderam os pêlos da face em função do tratamento contra o câncer.

No entanto, para a execução do procedimento, além de local adequado, é necessária a realização de análise, com pedido de relatório e autorização médica. Deste modo, o stand do instituto ofertará, durante o evento, o serviço de design de sobrancelha, com ou sem henna, e fará a divulgação da campanha de reconstrução por meio da micropigmentação.

Outro objetivo da campanha é arrecadar fundos para a manutenção da AAVCEG. Serão expostos no stand do instituto Olhar Radiante produtos artesanais confeccionados por pacientes oncológicos que recebem assistência da entidade. O local também vai receber doações de cestas básicas, dentre outros mantimentos, que serão destinados à associação.

Fegobel

Maior feira de congressos profissionais de beleza do Centro-Oeste, a Fegobel é realizada desde o ano de 2000, com a promoção de encontros diretos do público da beleza. O evento conta com uma programação de cursos, ministrados por especialistas na área, além de apresentar as novidades das profissões do ramo, com o objetivo de capacitar os profissionais da região.

Com essência voltada ao novo, a Fegobel tem como prioridade trazer os produtos e equipamentos mais usados no momento, as melhores tecnologias e resultados. O evento conta com empresas apaixonadas por ensinar e melhorar o mercado, com aposta na qualificação e orientação sobre as melhores escolhas, com o intuito de proporcionar aos profissionais satisfação em suas compras e a certeza de um bom aprendizado.

De acordo com o organizador do evento, Marcelino Lucena, a última edição da Fegobel, realizada em 2022, movimentou o valor aproximado de R$6 milhões. Em 2023, a expectativa, conforme projeção, é para que a feira receba cerca de 38 mil pessoas, com perspectiva de R$8 a R$10 milhões em comercialização.



Inscrições

www.fegobel.com.br

(62)8542-0438 / (62)98625-3597