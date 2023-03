Feirão de Renegociação de Dívidas do Procon Anápolis já realizou R$ 650 mil em acordos

Na segunda semana do 4º Feirão de Renegociação de Dívidas do Procon Anápolis, o volume de acordos soma R$ 650 mil nos cerca de 300 atendimentos realizados com 25 empresas participantes. Uma delas é a Equatorial Energia, responsável por negociar R$ 320 mil, a maior parte desse montante, seguida pelo Banco do Brasil (R$ 100 mil).

A proposta é dar aos consumidores inadimplentes uma oportunidade para zerar suas dívidas. “Temos verificado uma grande procura nas unidades de atendimento do Procon Anápolis objetivando a renegociação dos seus débitos. Isso demonstra a aceitação do modelo dos feirões”, comenta o diretor do órgão, Wilson Velasco. Ele também chama atenção para os resultados obtidos. “Os consumidores anapolinos têm conseguido obter vantagens, descontos, redução de multas, juros e correções, além de um grande parcelamento para honrar os compromissos que estavam em atraso com as empresas que participam da ação”.

Os atendimentos do Feirão de Renegociação de Dívidas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, de forma presencia na sede do Procon Anápolis, localizada na Avenida Belo Horizonte, na Vila Jussara. As empresas participantes são: Supervi Supermercados, Vivo, Tim, Claro, Faculdade Fama, Faculdade Anhanguera, Colégio Exato, Unimed, Radar Internet, Atacadão, Riachuelo, Carrefour, Bradesco, Santander, Sicoob, Sicredi, Banco do Brasil, Saneago, UniEvangélica, Colégio Couto Magalhães, Faculdade Raízes, Havan e Agibank. Além do atendimento via telefone, as renegociações com a Caixa Econômica Federal e com a Equatorial Energia também serão feitas de forma presencial. Entre os dias 10 e 14 de abril, essas empresas estarão na Praça Dom Emanuel, de 9h às 17h.