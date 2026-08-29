Festa do Bom Jesus muda trânsito no Centro de Anápolis até 6 de setembro; saiba mais

A realização da Festa em Honra ao Senhor Bom Jesus provocará alterações no trânsito da região central de Anápolis até o dia 6 de setembro. A interdição ocorre diariamente, das 19h à meia-noite, nas proximidades da Catedral Bom Jesus, onde a programação religiosa movimenta o entorno durante o período noturno.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), o bloqueio total abrange um quarteirão da Avenida Goiás, no trecho localizado entre a Avenida Engenheiro Portela e a Rua General Joaquim Inácio. Apesar da interdição na avenida, o tráfego na General Joaquim Inácio permanecerá liberado normalmente.

Os motoristas que costumam passar pelo trecho precisarão utilizar caminhos alternativos durante os horários de bloqueio. Uma das rotas indicadas pela administração municipal é a Rua 14 de Julho, que permite contornar a área interditada e seguir para outros pontos da região central.

A mudança também afeta temporariamente o percurso do transporte coletivo. Os ônibus da Urban que trafegam pela Avenida Goiás com destino ao Terminal Urbano passarão pela Rua Primeiro de Maio e, depois, acessarão a Rua Dr. Genserico antes de seguirem para o terminal.

A CMTT orienta os condutores a reduzirem a velocidade ao se aproximarem da Catedral Bom Jesus e a respeitarem a sinalização instalada no local. Para evitar atrasos e congestionamentos, a recomendação é planejar o deslocamento com antecedência ou optar por vias alternativas, especialmente durante os horários de maior movimentação da festa.