Festa Junina: pesquisa do Procon aponta variação de mais de 210% em itens

O período de festas juninas chegou e, para auxiliar os consumidores, o Procon Goiás realizou pesquisa comparativa de preços, entre os dias 11 e 14 de junho, envolvendo 22 estabelecimentos em várias regiões de Goiânia. O levantamento contemplou 86 itens típicos das festas, como fubá de milho, pipoca, amendoim, canjica, paçoca, além de peças do vestuário.

A principal variação de preços ocorreu na canjica amarela da marca Sinhá (500g), encontrada de R$2,39 a R$7,49, uma variação de 213,39%. Em seguida, veio o coco ralado da marca Mais Coco (100g), com pouco mais de 167% de diferença, sendo comercializado entre R$2,79 e R$7,45. Já o leite de coco da marca Sococo apresentou 166% de variação, com o menor valor de R$3,59 e o maior de R$9,55.

Para quem pensa em comprar itens de vestuário, houve uma variação expressiva do chapéu de palha natural, que apresentou 82,67% de oscilação, comercializado de R$8,48 a R$15,49. Os pesquisadores também levaram em conta aluguel de vestidos juninos infantis e esses itens foram encontrados de R$ 120 até R$220.

Preços 2023×2024

O relatório da pesquisa feita pelo Procon Goiás também mostra a variação anual de preços dos itens juninos. Nessa comparação, um valor chamou atenção: o leite de coco apresentou uma alta de 36,60%, saindo de um preço médio de R$4,59, em 2023, para R$ 6,27 em 2024. Em contrapartida, o kit com 11 unidades de bandeirolas apresentou queda de pouco mais de 34%, apresentando preço médio de R$23,61, em 2023, e R$15,56 em 2024.

Orientações

O Procon Goiás afirma que a pesquisa de preços é a principal aliada dos consumidores, principalmente, em períodos de datas comemorativas, sendo uma ferramenta eficaz de economia. Nestas datas, os estabelecimentos costumam realizar algumas promoções e é importante que o consumidor se atente a qualidade, procedência e prazo de validade dos produtos comercializados.

Os alimento pré-embalados ou industrializados devem conter na embalagem a identificação do fabricante ou importador, ingredientes, peso e origem, tudo em língua portuguesa. Na compra de produtos naturais ou a granel, verifique o peso e a aparência do produto. Caso haja irregularidades, o fornecedor imediato (feirante, supermercadista, lojista) é o responsável.

Outra orientação importante nesse período é que, antes de consumir alimentos em quermesses, o consumidor observe a higiene do local e do que está sendo vendido, considerando que a manipulação dos alimentos deve ser feita por pessoas com avental, luvas e cabelos protegidos.