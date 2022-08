Festival Gastronômico em Niquelândia recebe aporte de R$ 219 mil

O Governo de Goiás anunciou o incentivo de R$ 219.048,93 para o “Josephinas Comida de Tradição: 2º Festival Gastronômico do Vale da Serra da Mesa”, que será realizado no município de Niquelândia entre os dias 8 e 10 de setembro. A portaria nº 279, com a aprovação do projeto, foi publicada no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira (15/08). O repasse será feito por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Lei Goyazes da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), que financia projetos culturais por meio de renúncia fiscal.

O governador afirmou que eventos como o “Josephinas Comida de Tradição” representam a somatória de forças como a cultura, a culinária e o turismo. E que Niquelândia caminha para criar seu próprio circuito de gastronomia. “Temos que mostrar o quanto a comida goiana é boa”, pontuou Caiado.

Presidente da Associação Comercial e Industrial de Niquelândia, Fernanda Rodrigues Melo celebrou o apoio do Estado e afirmou que o festival valoriza as raízes. Ela conta que o nome escolhido, Josephinas, é inspirado nas pioneiras do município, cujas famosas quitandas foram imortalizadas pelas gerações seguintes. “A gente traz comida de tradição e aproveita o palco para ter apresentações musicais regionais. É niquelandense, tem que ser aplaudido”, observou.