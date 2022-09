Filarmônica de Goiás faz concerto no Palácio da Música

A Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) se apresenta nesta quinta-feira, 29, a partir das 20 horas, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O concerto é aberto à comunidade e a entrada é por ordem de chegada. No programa, “Suite Orquestral No.3”, de Johann Sebastian Bach; “Sinfonia Mathis der Maler”, de Paul Hindemith, e “Sinfonia No.2 Londres”, de Ralph Vaughan Williams.

De acordo com o diretor artístico e maestro Neil Thomson, o concerto vai apresentar três grandes mestres muito diferentes estilisticamente. “Vamos das danças sublimes de Bach ao mundo visionário de Vaughan Williams. E ainda com a obra de Hindemith, inspirada nas pinturas do precursor do expressionismo, Matthias Grünewald”, explica.

Hindemith foi um dos compositores mais importantes do século XX, que influenciou outros artistas de todo o mundo. Dentre eles, Claudio Santoro e César Guerra-Peixe. “A Sinfonia ‘Mathis Der Maler’ (Matthias, o Pintor) é retirada da ópera de mesmo nome. Essa ópera foi proibida pelos nazistas, porque a consideraram subversiva”, contextualiza Neil Thomson.

O concerto vai terminar com uma das melhores sinfonias britânicas, evocação visionária e atmosférica de Vaughan Williams, de Londres, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. “A música captura a alma da minha cidade natal e é cheia de cor, humor e vitalidade. Vaughan Williams, como tantos artistas, sentiu que um apocalipse estava por vir e retrata isso na obra. Tanto é que o último movimento tem um clímax dramático trágico, para só depois voltar para a calmaria”.

Temporada 2022

“Foram lançados os dois primeiros CDs, a aclamação internacional da crítica, o merecido aumento salarial e o sucesso de nossos concertos em São Paulo e Campos do Jordão. Além disso, gravamos outros CDs e apresentamos uma temporada muito satisfatória com um repertório variado, desde clássicos conhecidos até uma estreia mundial e um compromisso contínuo com a música brasileira. Lançamos uma nova série de concertos em parceria com o departamento de Musicoterapia da UFG que tem sido um grande sucesso”, explica o maestro titular.

Atualmente, a Orquestra Filarmônica de Goiás é gerida pelo Centro de Educação Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (CETT/UFG), mediante convênio firmado com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi).