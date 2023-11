Força-tarefa da Comurg trabalha na remoção de 60 árvores e galhadas

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização (Comurg), age para remover as 60 árvores e galhadas que caíram em 20 bairros por conta dos ventos e da forte chuva na noite de ontem. No primeiro momento é feita a desobstrução das vias e, em seguida a remoção dos galhos. Também são executados varrição, raspagens e limpeza de sarjetas nos locais onde há acúmulo de lama e sujeira rente aos meios-fios.

As ocorrências foram registradas até às 9 horas de hoje, com possibilidades de aumento nos registros durante o dia. O cidadão pode informar queda de árvore em via pública pela Central de Atendimento da Comurg, no número (62) 3524-8500, pelo WhatsApp (62) 99855-8555 e também pelas redes sociais da Companhia.

Nas ocorrências em que o galho está em contato com a fiação elétrica, é necessário apoio da Equatorial para desligar a rede de energia e garantir segurança aos colaboradores. O bairro Jardim América teve o maior número de registros, com 12 quedas nas seguintes ruas: C-190, Avenida T-9, Avenida C-01, Rua C-233 e Avenida C. Além disso, houve registros em setores como Vila Aurora, Setor Sudoeste, Setor Bueno, Setor Novo Planalto, Jardim Curitiba, Setor Marista, Setor Oeste, Jardim Goiás, Jardim América, Setor Pedro Ludovico, Setor Sul, Setor Coimbra, Setor Leste Vila Nova, Parque Amazonas e Solange Park.