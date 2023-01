Francisco Nogueira é o novo titular da Sead

A convite do governador Ronaldo Caiado, Francisco Sérvulo Freire Nogueira assume a Secretaria de Estado da Administração (Sead) para coordenar as políticas de gestão administrativa, com foco no fortalecimento das estruturas estaduais e no aperfeiçoamento das entregas aos cidadãos. O novo titular da pasta é servidor de carreira do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Mestre em Teoria Econômica pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB), Sérvulo é ainda especialista em Planejamento Estratégico e Desenvolvimento e em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), além de possuir especialização em Economia do Setor Público pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Na esfera federal, Sérvulo exerceu as funções de assessor da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da República. No Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, foi assessor econômico do ministro e coordenador de financiamento orçamentário.

No Governo de Goiás, foi secretário adjunto da Economia da Secretaria de Estado da Economia e, atualmente, preside o Conselho de Administração da Saneago.