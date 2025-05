Frio marca final de maio em Goiás

Os últimos dias de maio serão marcados pela queda nas temperaturas em todo o estado de Goiás. A mudança climática ocorre devido à atuação de uma massa de ar frio de origem polar continental, que avança pelo Sul do país e influencia o tempo também na região Centro-Oeste. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o frio será mais sentido durante as madrugadas e manhãs, mas as tardes seguirão quentes, em razão da forte presença do sol.

“Até o fim do mês vamos perceber um frio no início da manhã. Essa situação é normal para essa época do ano. Antes, as temperaturas pela manhã estavam entre 19 ºC e 20 ºC. Agora, as mínimas devem oscilar entre 13 ºC e 19 ºC”, explicou André Amorim, gerente do Cimehgo.

Vento forte

Além do frio, os próximos dias devem ser acompanhados por ventos intensos. O Cimehgo aponta que a melhor circulação dos ventos, típica do outono, pode provocar rajadas acima dos 30 km/h, especialmente no fim da tarde. Essa condição contribui para a maior amplitude térmica registrada no período, com manhãs frias e tardes mais aquecidas.

Amplitude térmica

A previsão indica uma grande variação nas temperaturas ao longo do dia. Em Goiânia, por exemplo, a terça-feira (20/5) começou com 15 ºC e deve alcançar até 30 ºC. A cidade de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, registrou a menor temperatura do estado, com 13 ºC ao amanhecer e máxima prevista de 25 ºC.

As regiões leste, central, sul e sudoeste de Goiás apresentaram mínimas entre 13 ºC e 16 ºC e podem atingir máximas de até 32 ºC. Já nas regiões oeste e norte, a variação fica entre 19 ºC e 34 ºC. Em todo o estado, o tempo deve seguir firme, com sol predominando.

Período seco

O mês de maio também marca o início da estiagem em Goiás, período caracterizado pela ausência de chuvas e baixa umidade relativa do ar. Durante os dias mais secos, a umidade pode variar entre 30% e 40%, especialmente nas horas mais quentes da tarde. A tendência, segundo o Cimehgo, é que esse cenário se estenda até o segundo semestre.