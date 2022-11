Funcionamento do Vapt Vupt será alterado nos dias de jogos do Brasil

As unidades do Vapt Vupt funcionarão em horário especial nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa 2022, no Catar. Quando as partidas forem às 13h, o expediente será encerrado às 12h. Já nas datas em que a seleção entra em campo às 16h, o funcionamento das agências será até às 14h. Não haverá alteração no expediente quando a competição ocorrer às 12h.

Os usuários que agendaram serviços antes da publicação do decreto com a definição das regras para o funcionamento dos órgãos públicos devem buscar a agência escolhida, na mesma semana da marcação, para remanejamento do atendimento. A medida passou a valer desde quinta-feira, 24.

Além dos atendimentos presenciais, o Governo de Goiás oferta mais de 110 serviços totalmente digitais, por meio do programa Expresso. Os usuários podem acessar o portal www.expresso.go.gov.br em qualquer horário, dia ou local.